¿Cómo Surgió el Ritual Vikingo con que Celebran Aficionados de Noruega en el Mundial 2026?

Más de un espectador habrá notado que los aficionados de Noruega celebran la victoria con un peculiar ritual viral, conocido en redes sociales como viking row. Te explicamos el origen y el significado de la “fila vikinga”.

Noruega celebra con ritual la victoria con ritual vikingo

El copioso marcador del Noruega y Senegal 3-2 reflejó a la perfección las emociones que se vivieron en la cancha. Además, el doblete de Haaland emocionó a una afición que ha encontrado en el delantero de 25 años, quien juega en el Manchester City, a su figura más emocionante en décadas.

Cuando culminó el encuentro, los jugadores de la selección noruega se reunieron frente a su público y celebraron la victoria con una coreografía singular. Siguiendo el ritmo del tambor, seleccionados y fanáticos se dispusieron a “remar” desde la cancha y las gradas.

Se trata de la más reciente demostración de la viking raw, una de las imágenes virales que ya ha dejado el Mundial 2026. Se trata de un evidente homenaje a la cultura vikinga, que pobló el norte de Europa y que pisó América mucho antes que Cristóbal Colón.

Noruegos hacen fila vikinga en el Mundial 2026. Foto: Reuters

¿Cuál es el significado de la viking row?

Son muchos los mitos que aún circulan alrededor de la cultura vikinga; el más extendido quizás sea el casco con cuernos. Estas leyendas muchas veces eclipsan las verdaderas rarezas de esta civilización que conquistó la región más fría de Europa: en el apogeo de la Edad Media los pueblos escandinavos, de las actuales Suecia, Noruega y Dinamarca, se hicieron de una fama terrible por todo el continente.

Estos pueblos eran excelentes navegantes, además de ser audaces exploradores y temibles saqueadores; sus intentonas tenían un termino propio, viking, que terminó por nombrar a los pueblos escandinavos.

En sus viajes llegaron a sitios tan distantes como Constantinopla, en la actual Turquía, donde fracasaron en su ataques y terminaron por convertirse en guardias de élite del Imperio bizantino. Hacia el oeste, poblaron Islandia y Groenlandia, así como a las costas este de Canadá, que Leif Eriksson nombró como Vinlandia, como explica el libro Eso no estaba en mi libro de Historia de los vikingos (Almuzara.)

Una peculiaridad es que los vikingos recorrieron buena parte del globo con una tecnología más bien rudimentaria. Según las leyendas, los escandinavos usaban una piedra conocida como espato de Islandia para orientarse en altamar. Esta piedra es un filtro polarizado natural, que en teoría les ayudaba a ubicar la posición exacta del Sol incluso en días nublados.

La peculiar piedra sería parte central de la novela Contraluz de Thomas Pynchon, autor que también retomó las visitas vikingas en Norteamérica para nombrar su novela Vineland, que inspiraría la película ganadora del Oscar Una batalla tras otra.

Otra singularidad de los vikingos es que eran excelentes remadores, como solo se vio con los griegos, otro pueblo que medró en torno al mar. El pueblo de Aristóteles y Pericles giró en torno a las aguas de forma que es visible hasta hoy en nuestro propio idioma: gobernar viene del griego κυβερνέιν, que significa por igual “pilotar un barco” y dirigir. Incluso tenían un dicho muy popular que aseguraba que todo padre responsable solo tenía dos obligaciones hacia sus hijos: “enseñarles a leer y a nadar”, como recuerda la historiadora Edith Hall en el libro Los griegos antiguos (Anagrama).

La fila vikinga de Noruega tras la victoria contra Senegal. Foto: Reuters

De forma semejante, los vikingos construyeron su identidad en torno al arrojo de sus navegantes. Su forma de remar, tan disciplinada como feroz, les hizo célebres en un tiempo donde las noticias viajaban casi exclusivamente de viva voz.

Los relatos sobre sus incursiones hicieron temblar a Europa durante toda la Edad Media. De ahí que ahora, tanto aficionados como jugadores de Noruega, recurran a esa coreografía de las embarcaciones vikingas para simbolizar la unidad, el rigor y la fuerza que necesita un buen equipo en la cancha.