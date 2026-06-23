¿Cómo Surgió el Ritual Vikingo con que Celebran Aficionados de Noruega en el Mundial 2026?

Los fanáticos y jugadores de Noruega han llamado la atención por el peculiar ritual con el que han celebrado sus victorias en el Mundial 2026

Fans y jugadores de Noruega hacen ritual vikingo¿Cómo surgió el ritual vikingo con que celebra Noruega? Foto: Reuters

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Noruega sorprende en el Mundial 2026 con su ritual vikingo. La 'viking row' une a jugadores y fans en una celebración única. Aprende más sobre esta tradición fascinante.

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