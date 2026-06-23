Contendientes a la Bota de Oro del Mundial 2026: De Haaland a Messi, Así Va Tabla de Goleadores

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma y varios de los grandes nombres del fútbol internacional ya se perfilan como favoritos para quedarse con el reconocimiento al máximo goleador del torneo.

Tras la segunda jornada de la fase de grupos, el noruego Erling Haaland se ha convertido en uno de los candidatos gracias a su espectacular inicio de campeonato. El delantero escandinavo firmó hoy un doblete en el triunfo de Noruega sobre Senegal y alcanzó los cuatro goles en apenas dos partidos, una cifra que lo coloca en la cima de la clasificación.

Sin embargo, la lucha promete ser intensa. Figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Julián Álvarez y otros delanteros de élite todavía tienen varios encuentros por delante para acercarse a la cima de la tabla.

Así marcha la pelea por la Bota de Oro

1. Lionel Messi (Argentina) – 5 goles

A sus 39 años, el capitán argentino sigue demostrando que la edad es apenas un número. Messi continúa siendo el eje ofensivo de la Albiceleste y ya suma cinco anotaciones en el torneo, siendo el principal candidato de la Bota de Oro

2. Erling Haaland (Noruega) – 4 goles

El atacante noruego atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de marcar dos tantos frente a Irak en el debut, volvió a repetir la dosis ante Senegal. Su potencia física, velocidad y capacidad de definición lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

3. Kylian Mbappé (Francia) – 4 goles

El francés es otro de los grandes favoritos. Campeón del mundo y máximo goleador de Qatar 2022, Mbappé ha iniciado con fuerza la competición y busca convertirse en uno de los pocos futbolistas capaces de ganar dos Botas de Oro mundialistas.

Messi toma ventaja

Si algo ha quedado claro en los primeros partidos es que Messi llegó al Mundial con hambre de récords. El argentino no solo lidera la clasificación de goleadores, sino que además registra un promedio de dos tantos por encuentro.

Un premio reservado para las grandes leyendas

La Bota de Oro mundialista ha sido conquistada por nombres históricos como Just Fontaine, Gerd Müller, Paolo Rossi, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, James Rodríguez, Harry Kane y Kylian Mbappé.

Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, una nueva generación busca inscribir su nombre en la historia. Por el momento, Lionel Messi lleva la delantera, pero con varias jornadas por disputarse, la pelea está lejos de terminar.

AMP