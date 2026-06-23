Contendientes a la Bota de Oro del Mundial 2026: De Haaland a Messi, Así Va Tabla de Goleadores

Varios de los grandes nombres del fútbol internacional ya se perfilan como favoritos para quedarse con el reconocimiento al máximo goleador

Los tres principales contendientes a la Bota de Oro del Mundial 2026. Foto: ReutersLos tres principales contendientes a la Bota de Oro del Mundial 2026. Foto: Reuters
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