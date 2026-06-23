De Iztapalapa para el Mundo: Así Son las 'Merlinconchas' Inspiradas en el Pato Merlín

Las “Merlinconchas” tienen una base de vainilla que simula la playera verde de la Selección Mexicana

De Iztapalapa para el Mundo: Así Son las 'Merlinconchas' Inspiradas en el Pato MerlínAsí son las “merlinconchas”, inspiradas en el pato “Merlín”. Foto: Facebook Bestcake Cdmx

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El lugar donde se consiguen las “Merlinconchas” es en la panadería llamada Bestcake CDMX, en la alcaldía Iztapalapa, en las inmediaciones de la FES Zaragoza II

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