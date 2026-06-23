De Iztapalapa para el Mundo: Así Son las 'Merlinconchas' Inspiradas en el Pato Merlín

Luego del boom del pato "Merlín", la sensación del Mundial 2026, ya surgieron las "Merlinconchas" inspiradas en la peculiar ave surgida en las calles de la capital durante los festejos de la Copa del Mundo.

¿Cómo son las "Merlinconchas"?

Las “Merliconchas” tienen una base de vainilla que simula la playera verde de la Selección Mexicana, mientras que la cabeza y las patas son moldeadas con masa teñida.

El precio por pieza de las “Merlinconchas” ronda los 30 a 40 pesos, pero al ser un producto artesanal, el costo y disponibilidad varían y solo se conocen al realizarse el pedido, aseguran sus creadores.

El lugar donde se consiguen las “Merlinconchas” es en la panadería llamada Bestcake CDMX, en la alcaldía Iztapalapa, en las inmediaciones de la FES Zaragoza II.

Merlín desafía las estrategias publicitarias de grandes marcas

La imagen de Merlín, el “pato mundialista”, ha desafiado las estrategias publicitarias de las grandes marcas al poner en el centro de la conversación del torneo a la familia mexicana de Karla Gómez, dueña del pequeño alado y madre soltera de Carlos y Cristian.

La familia Gómez nunca se separa. Son como una “parvada”: venden juntos refrescos y aguas en la capital mexicana y, ahora que Merlín ha alcanzado la fama, también aceptan acudir en grupo al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pato Merlín Visitó a Claudia Sheinbaum

Karla no para de contestar llamadas y mensajes desde el 11 de junio, cuando millones de personas en Ciudad de México convirtieron a Merlín en la mascota no oficial del Mundial.

Aquel día en que México ganó 2-0 a Sudáfrica, Karla lo recuerda bien. Cristian y Merlín se pusieron la playera de la selección, prepararon la mercancía y salieron juntos, como siempre, a vender aguas y refrescos bajo la lluvia.

Una imagen cotidiana para la familia que se quedó grabada en la memoria de la inauguración del Mundial y que a la fecha sigue circulando en redes sociales con fotos, videos y retratos generados con inteligencia artificial (IA).

La magia de Merlín

Explicar “la magia” de Merlín no es fácil, pero Karla dice que, cuando los mexicanos lo ven, en realidad lo que miran es el reflejo de una “familia mexicana real”, que trabaja sin descanso.

En ese sentido, sostiene que Merlín también le ha ayudado a contar su historia y a romper los estigmas de quienes critican a mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos: “Nosotras también le echamos ganas”.

HVI