Qué Apellidos Hacen Registro Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Mañana 23 de Junio 2026

La Secretaría del Bienestar ha abierto nuevamente el registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años. Este martes 23 de junio 2026 corresponde a nuevas letras la entrega de la solicitud y en N+ te decimos los apellidos que deben realizar el proceso para asegurar el apoyo, así como los requisitos.

Esta semana, la coordinación de Programas para el Bienestar realiza al menos tres procedimientos diferentes, entre los que están el registro a las pensiones, el apoyo de 30 a 64 años y el apoyo al desempleo, por lo que debes estar muy pendiente de cada una de las especificaciones de cada trámite, para que no pierdas la oportunidad de obtener el pago que te corresponde.

Te recordamos que, en el caso específico de la inscripción a las Pensiones Bienestar, el periodo está abierto del 22 al 28 de junio a nivel nacional y se debe llevar a cabo en los Módulos del Bienestar, con la documentación requisitada, para evitar contratiempos.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, las personas que deseen integrarse a cualquiera de los dos programas sociales deberán cumplir con los criterios obligatorios y los requisitos. A continuación te presentamos cada una de ellas.

Criterios y requisitos para Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

En el trámite de registro, las y los adultos mayores pueden nombrar a una persona auxiliar para que posteriormente los represente si así lo requieren; en este caso, la o el auxiliar deberá presentar los mismos documentos solicitados para las y los derechohabientes.

Criterios y requisitos para Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Tener entre 6o y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento (legible).

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

¿Qué letras y apellidos hacen registro a la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres mañana?

El registro a la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar de 60 a 64 años se realiza del 22 al 28 de junio en los Módulos de de Bienestar, que brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar, disponible en el siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/index.

Sin embargo, como ya es costumbre en este tipo de registros, el proceso se organiza y calendariza en orden alfabético, de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona solicitante.

Para este martes 23 de junio 2026, las letras que se inscriben son: D, E, F, G, H. Por lo tanto, los apellidos que deben acudir a los módulos son aquellos que tengan esas iniciales.

A continuación te dejamos algunos ejemplos de los apellidos más populares en México por cada letra con registro:

D

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Durán.

Dávila.

Duarte.

E

Espinosa/Espinoza.

Estrada.

Escobar.

Esquivel.

Echeverría.

Esparza.

Enríquez.

Elizalde.

Escalante.

Escamilla.

F

Fernández.

Flores.

Franco.

Fierro.

Farías.

Fuentes.

G

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

H