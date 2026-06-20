Abre Apoyo al Desempleo de 18-64 Años: Uno por Uno, Lista de Requisitos para Asegurar $9000

A partir de este lunes 22 de junio 2026 abre el registro Apoyo al Desempleo para Bienestar, con el que las personas que sean beneficiarias podrán recibir un pago de hasta $9,000 pesos. Si quieres aprovechar esta oportunidad, te compartimos, uno a uno, los requisitos para que te asegures el depósito.

Luego de su anuncio por parte de Bienestar, te hemos compartido dónde y cómo descargar el FUB, un documento indispensable para el proceso, así como quiénes sí y no pueden realizar la solicitud.

Ahora te compartimos cuáles son los requisitos que estipulan los lineamientos del programa, pero antes te recordamos que su objetivo es contribuir al bienestar de las personas que integran la población económicamente activa, de 18 a 64 años de edad, que habiten en el Estado de México y se encuentren en condición de desocupación, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y la vinculación al mercado laboral formal.

¿Quiénes pueden solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

De acuerdo con la convocatoria publicada por Bienestar del Estado de México, el podrá cubrir los 125 municipios de la entidad mexiquense de 18 a 64 años,

Dicho grupo recibiría un apoyo monetario por la cantidad de $3,000.00 cada uno, por persona beneficiaria, el cual podrá ser en una y hasta en tres ocasiones, de manera mensual, conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada del ejercicio fiscal 2026.

Los apoyos que otorga el programa serán gratuitos y se cubrirán en su totalidad por el Gobierno del Estado de México y no generarán ningún costo a la persona beneficiaria, con excepción de las comisiones bancarias que se pudieran generar por el manejo de la cuenta por la empresa o institución emisora.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Apoyo al Desempleo 2026 de Edomex?

La persona solicitante deberá cumplir con los siguientes criterios de selección:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 a 64 años de edad.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses.

Docuemntos

Además, adjuntar y/o entregar la siguiente documentación en fotocopia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte, cartilla de identidad postal, licencia de conducir expedida en el Estado de México; en caso de no contar con alguno de estos documentos, se podrá presentar constancia de identidad con fotografia, expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30 días.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica, con vigencia no mayor a 3 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet, gas o estado de cuenta) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente requisitado.

Acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses, mediante alguno de los documentos siguientes:

Constancia laboral en la que mencione haber laborado para alguna empresa o institución. Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliada(o). Documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la cual se exponga haber laborado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en un procedimiento legal.

Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y no ser persona beneficiaria de algún programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios o en especie.

Las personas solicitantes que presenten enfermedades crónico-degenerativas, así como aquellas que cuenten con alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, o que se encuentren a cargo del cuidado de una persona con discapacidad, deberán acreditar dicha condición mediante documento expedido por una institución pública o privada, o bien, por un profesional del área médica debidamente certificado.

Las personas repatriadas deberán acreditar dicha condición mediante documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) o, en su caso, por la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México.

El registro de solicitudes debe realizarse de manera presencial y/o digital en las siguientes modalidades:

Vía internet: las personas solicitantes podrán realizar su registro del 22 de junio al 5 de julio de 2026, en un horario abierto, en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx, cumpliendo con los criterios y requisitos establecidos en la presente convocatoria, y con los plazos y términos que a continuación se enlistan:

Ingresar a la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Dar clic en la liga o banner correspondiente al sistema de registro. Cumplir con los criterios de selección y documentación solicitada. Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB). Adjuntar la documentación requerida en archivos digitales en formato PDF, asegurando que la misma sea legible, completa y con la nitidez suficiente para su revisión (no se aceptarán fotografías).

Vía presencial: las personas solicitantes deberán realizar su registro de manera personal en los módulos que se instalarán en las Oficinas Regionales de Empleo, del 22 al 26 de junio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas.}

La ubicación de los módulos se detalla a continuación:

1. Oficina Regional de Empleo Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 124 83 93.

2. Oficina Regional de Empleo Ecatepec: calle Nicolás Bravo sin número (atrás del centro civico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: 55 5116 79 07 y 55 5770 96 14.

3. Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca: calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal). colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Teléfonos: 55 2606 73 61 y 55 5975 35 88.

4. Oficina Regional de Empleo La Paz: Plaza Tepozán, local número 3, PA-C 13, segundo nivel, colonia Floresta, código postal 56420, La Paz, Estado de México. Teléfono: 55 9401 69 10.

5. Oficina Regional de Empleo Naucalpan: avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050. Teléfonos: 55 9155 23 22 y 55 5371 82 99.

6. Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos: 55 5112 80 54 y 55 5112 80 56.

7. Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco: calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 722 941 12 34.

8. Oficina Regional de Empleo Tejupilco: calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 724 267 54 31.

9. Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 5383 31 35 y 55 5319 08 63.

10. Oficina Regional de Empleo Toluca: calle Josefa Ortiz de Dominguez número 216 (esquina con Independencia), colonia Santa Clara, código postal 50090, Toluca, Estado de México. Teléfonos: 722 213 33 30 y 722 213 14 09.