Apoyo de Desempleo Bienestar Junio 2026: ¿Cómo y Dónde Descargar el FUB? Requisito Obligatorio

La Secretaría del Trabajo del Estado de México ya presentó la convocatoria del Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026. Debido que el Formato Único del Bienestar (FUB) es un requisito obligatorio a presentar, en N+ te adelantamos dónde lo puedes descargar y cómo se llena.

Si vives en alguno de los 125 municipios del Estado de México (Edomex), puedes hacer la solicitud al seguro de desempleo Bienestar que entrega 3,000 pesos mensuales hasta tres ocasiones.

La convocatoria al Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026 establece que los solicitantes pueden ser hombres y mujeres de 18 a 64 años que habiten en el Estado de México. Si te encuentras en dicho rango de edad, ya te dimos a conocer los requisitos y fechas para completar el registro.

Aunque no es el único programa del Bienestar que opera en el Edomex, esta semana arrancaron los pagos del programa Mujeres con Bienestar para Junio 2026 que deposita 2,500 pesos a sus beneficiarias.

¿Cómo y dónde descargar el FUB? Requisito Obligatorio para aplicar a apoyo de 3,000 pesos

Entre los requisitos que pide la convocatoria de Seguro de Desempleo Bienestar 2026, hay un formato que es obligatorio de presentar. Se trata del FUB o Formato Único del Bienestar, que debe estar debidamente llenado.

Éste debe obtenerse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo Edomex, a partir del 22 de junio de 2026. Ahí aparecerá el banner de Registro al Apoyo Bienestar Edomex 2026 donde debes dar clic para iniciar el proceso y descargar el FUB.

Según el programa del Bienestar al que estés por inscribirte, el FUB coloca un cintillo en la parte superior con el nombre oficial. Por lo que en este caso deberá leerse "Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026".

Tomando como referencia FUB de convocatorias anteriores, entre las instrucciones se detalla que el formato debe llenarse con tinta azul. Entre los datos que solicitan están los siguientes:

Datos de la persona solicitante Referencia Domiciliaria Identificación de tipos de carencia de las personas solicitantes Identificación de tipos de carencias educativas de las personas beneficiarias Características adicionales de la persona solicitante Fecha de solicitud Folio Firma

¿Qué documentos piden para Solicitar Apoyo al Desempleo Bienestar Edomex 2026?

Además, del FUB, los hombres y mujeres de 18 a 64 años que deseen aplicar a este Apoyo Bienestar de 3,00 pesos deben reunir los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP (Clave Única de Registro a la Población)

Comprobante de domicilio

FUB

Acreditar el desempleo en los últimos 18 meses, mediante alguno de los siguientes documentos:

Constancia laboral en la que mencione haber laborado para alguna empresa o institución Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliado. Documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la cual se exponga haber laborado para alguna empresa o institución y que se encuentra en un procedimiento legal.

Carta bajo protesta mediante la cual manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y no ser persona beneficiaria de ningún problema social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios.

Los solicitantes que presenten enfermedades crónico-degenerativas, así como alguna discapacidad deberán acreditar dicha condición mediante documento expedido por una Institución de Salud Pública o Privada.

Las personas repatriadas deberán acreditar dicha condición mediante documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM),o, en su caso, por la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México.

Paso a paso para hacer registro en línea al Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026

A continuación se detallan uno a uno los pasos que debes seguir para registrarte al apoyo:

Ingresa a la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Da clic en la liga o banner correspondiente al sistema de registro.

Cumple con los criterios de selección y documentación solicitada.

Llena el Formato Único del Bienestar (FUB).

Adjunta la documentación requerida en archivos digitales en formato PDF.

SARR