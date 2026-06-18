Apoyo de Desempleo Bienestar Junio 2026: ¿Cómo y Dónde Descargar el FUB? Requisito Obligatorio

El lunes 22 de junio 2026 inicia el registro al Seguro de Desempleo Bienestar Edomex que entrega 3,000 pesos mensuales a sus beneficiarios, conoce los detalles

Apoyo al Desempleo Bienestar Edomex 2026.Ya se presentó la convocatoria para el apoyo al desempleo del Bienestar Edomex 2026, pero hay un requisito obligatorio que no debes dejar pasar. Te decimos cuál es. Foto: Cuartoscuro.

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