Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 18-64 Años Abre Registro en Junio 2026: Fechas y Requisitos

Conoce cuándo inicia el registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años y qué documentos piden para la inscripción en línea

Checa la fechas y requisitos del registro al Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 18 a 64 Años en Junio 2026Los hombres y mujeres de 18 a 64 años podrán inscribirse a un nuevo programa. Foto: Edomex

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