Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 18-64 Años Abre Registro en Junio 2026: Fechas y Requisitos

El apoyo del Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años abrirá registro en junio 2026, y si te interesa incorporarte a este programa, acá te decimos las fechas de inscripción y los requisitos para que puedas solicitar la ayuda en el Estado de México (Edomex).

Mientras se continúa realizando el registro para personas de 30 a 64 años a nivel nacional, uno de los programas sociales más esperados comenzará a recibir solicitudes en los 125 municipios del territorio mexiquense para otorgar un apoyo de hasta 9,000 mil pesos a sus beneficiarios.

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¿Qué apoyo abrirá registro para hombres y mujeres de 18 a 64 años?

Las personas de 18 a 64 años que viven en Edomex podrán inscribirse al programa de la Secretaría del Trabajo estatal, Apoyo al Desempleo para el Bienestar, el cual ofrece una ayuda económica de 3 mil pesos mensuales hasta por tres ocasiones y vinculación al mercado laboral formal.

Esto con el objetivo de contribuir al bienestar de las mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, que habitan en el Estado de México y se encuentren en condición de desocupación laboral, es decir que no cuentan con empleo en los últimos 18 meses.

¿Cuándo es el registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años?

Las inscripciones al Apoyo al Desempleo para el Bienestar se realizarán del 22 de junio al 5 de julio de 2026 por internet, en un horario abierto, en la página web de la Secretaría del Trabajo Edomex, en el siguiente link: strabajo.edomex.gob.mx/. Estos son los pasos que deben seguir:

Ingresar a la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Dar clic en la liga o banner de Apoyo al Desempleo para el Bienestar. Cumplir con los criterios de selección y documentación solicitada. Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB). Adjuntar la documentación requerida en archivos digitales en formato PDF, asegurando que la misma sea legible, completa y con la nitidez suficiente para su revisión (no se aceptarán fotografías).

El registro al apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años también se podrá hacer de forma presencial del 22 al 26 de junio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas, en los módulos que se instalarán en las Oficinas Regionales de Empleo. Estas son las ubicaciones:

Oficina Regional de Empleo Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 124 83 93. Oficina Regional de Empleo Ecatepec: calle Nicolás Bravo sin número (atrás del centro cívico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: 55 5116 79 07 y 55 5770 96 14. Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca: calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Teléfonos: 55 2606 73 61 y 55 5975 35 88. Oficina Regional de Empleo La Paz: Plaza Tepozán, local número 3, PA-C 13, segundo nivel, colonia Floresta, código postal 56420, La Paz, Estado de México. Teléfono: 55 9401 69 10. Oficina Regional de Empleo Naucalpan: avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050. Teléfonos: 55 9155 23 22 y 55 5371 82 99. Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos: 55 5112 80 54 y 55 5112 80 56. Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco: calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 722 941 12 34. Oficina Regional de Empleo Tejupilco: calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 724 267 54 31. Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 5383 31 35 y 55 5319 08 63.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

Requisitos del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años

Las personas que deseen realizar su inscripción al Apoyo al Desempleo Bienestar deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos y contar con toda la documentación, la cual deberá adjuntarse en el registro en línea o entregarse en las oficinas regionales:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 a 64 años de edad.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte, cartilla de identidad postal, licencia de conducir expedida en el Estado de México.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica, con vigencia no mayor a 3 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet, gas o estado de cuenta) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente requisitado.

Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y no ser persona beneficiaria de algún programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios o en especie.

Acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses, mediante alguno de los documentos siguientes:

Constancia laboral en la que mencione haber laborado para alguna empresa o institución. Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliada(o). Documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la cual se exponga haber laborado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en un procedimiento legal.

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