Nuevo Registro para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años en Junio 2026: Link de Inscripción

Se abrió un nuevo registro para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años en junio 2026 y para que no te pierdas esta oportunidad, acá te traemos el link para que puedas hacer la inscripción y accedas al apoyo del gobierno del Estado de México (Edomex).

El registro final de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, ese que entrega la tarjeta a nuevas beneficiarias está en marcha y si sigues en lista de espera, en una nota previa ya te dijimos cómo recuperar tu folio para que puedas recibir tu medio de pago en junio 2026.

Mientras que aquellas que viven en alguno de los 125 municipios y no se han inscrito continúan esperando a que se abra un nuevo registro para el apoyo de 2,500 pesos bimestrales, sin embargo ahora podrán solicitar su incorporación a un nuevo programa del Edomex que apoya a mujeres de 18 a 64 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿Qué registro hay para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años?

Las mujeres de 18 a 59 años, ya sean jefas de familia o madres solteras, pueden inscribirse al nuevo programa de la Secretaría de Agua Edomex, llamado Mujeres Plomeras 2026, aunque ya reciban el apoyo de 2,500 pesos de la Secretaría de Bienestar.

Este programa otorga un paquete de herramientas de plomería y un curso de capacitación teórico-práctica en el que las beneficiarias aprenderán el uso de herramientas, materiales y técnicas necesarias para realizar instalaciones y reparaciones en sus hogares.

Esto con la finalidad de disminuir el desperdicio del líquido vital en viviendas de los 125 municipios de la entidad, además de promover la participación de las mujeres en gestión, mantenimiento y provisión de servicios de agua en el hogar y tener un desarrollo económico.

Link del registro para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años

Si ya formas parte de Mujeres con Bienestar Edomex, puedes hacer el registro a este nuevo apoyo por internet, en el siguiente enlace: agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras. Ahí deberás proporcionar tus datos personales y tener a la mano los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

Si lo prefieres el registro también se puede realizar de forma presencial en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga número. 206, cuarto piso colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Es importante señalar que este apoyo está dirigido para todas las mexiquenses mayores de 18 años que viven en el Estado de México, por lo que no es necesario ya ser beneficiaria de Mujeres con Bienestar para solicitar el ingreso a este nuevo programa.

Sin embargo aquellas que ya reciben el apoyo de 2,500 pesos bimestrales también pueden aplicar, ya que ambos programas son compatibles, similar a la Canasta Alimentaria, por lo que no hay riesgo de perder la ayuda, de acuerdo con las reglas de operación.

PPP