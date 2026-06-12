Nuevo Registro para Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años en Junio 2026: Link de Inscripción

Se abrió un nuevo apoyo para mujeres de 18 a 59 años, por eso primero debes consultar cómo hacer tu inscripción

Checa el link y cómo inscribirte al Nuevo Registro para Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años en Junio 2026El nuevo registro es para mujeres que viven en los 125 municipios del Edomex. Foto:Juan Carlos González Romero

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+