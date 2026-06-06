Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Cómo Recuperar Folio para Obtener Tarjeta en Junio
Checa todo lo que sabemos del próximo registro de Mujeres con Bienestar y el link para saber tu folio con el que puedes obtener tu tarjeta en junio 2026
Cada vez hay más beneficiarias de Mujeres con Bienestar en 2026. Foto: Juan Carlos González Romero
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PorRedacción N+
El registro final de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, ese que entrega la tarjeta a nuevas beneficiarias está en marcha y si sigues en lista de espera, acá te decimos cómo recuperar tu folio para que puedas recibir tu medio de pago en junio 2026, en alguno de los 125 municipios del Edomex.
¿Cómo es el registro Mujeres con Bienestar para obtener tarjeta en 2026?
Luego de realizar todo el proceso de actualización de datos en el Estado de México, las personas que están en lista de esperar deben esperar a que les llegue el mensaje con la fecha, sede y hora a la que deben acudir por su Tarjeta Bienestar.
Debido a que el objetivo es que el programa tenga 2 millones de beneficiarias, en 2026 y hasta que termina el mandato de Delfina Gómez como Gobernadora del Edomex, la secretaría dará nuevo ingreso a un millón de mujeres de 18 a 59 años.
¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar 2026?
Si hiciste tu pre-registro al programa en 2023 y 2024 y además actualizaste tus datos recientemente, existe un link de Mujeres con Bienestar en el que puedes checar tu estatus de folio, solo debes seguir estos pasos:
Ahora que ya se sabe que el registro durante los próximos meses consistirá en darle la tarjeta Mujeres con Bienestar 2026 a todas las personas en lista de espera, la gente ya sabe cómo recuperar su folio, pues es un requisito para recibir la credencial en el Edomex.