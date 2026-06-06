Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Cómo Recuperar Folio para Obtener Tarjeta en Junio

El registro final de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, ese que entrega la tarjeta a nuevas beneficiarias está en marcha y si sigues en lista de espera, acá te decimos cómo recuperar tu folio para que puedas recibir tu medio de pago en junio 2026, en alguno de los 125 municipios del Edomex.

Con la tarjeta Mujeres con Bienestar, las personas pueden cobrar su apoyo de 2,500 pesos bimestrales, sobre todo ahora que la Secretaría de Bienestar del Estado de México está depositando 5,000 pesos a las nuevas beneficiarias y ya se confirmó cómo será la nueva forma de ingreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

¿Cómo es el registro Mujeres con Bienestar para obtener tarjeta en 2026?

Luego de realizar todo el proceso de actualización de datos en el Estado de México, las personas que están en lista de esperar deben esperar a que les llegue el mensaje con la fecha, sede y hora a la que deben acudir por su Tarjeta Bienestar.

Debido a que el objetivo es que el programa tenga 2 millones de beneficiarias, en 2026 y hasta que termina el mandato de Delfina Gómez como Gobernadora del Edomex, la secretaría dará nuevo ingreso a un millón de mujeres de 18 a 59 años.

¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar 2026?

Si hiciste tu pre-registro al programa en 2023 y 2024 y además actualizaste tus datos recientemente, existe un link de Mujeres con Bienestar en el que puedes checar tu estatus de folio, solo debes seguir estos pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

Si el link no carga o no funciona, la mejor forma de saber el folio es ir a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Para saber la ubicación del módulo, en este link puedes checarlo: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion. Otra alternativa es mandar un correo electrónico a la dirección: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx.

Ahora que ya se sabe que el registro durante los próximos meses consistirá en darle la tarjeta Mujeres con Bienestar 2026 a todas las personas en lista de espera, la gente ya sabe cómo recuperar su folio, pues es un requisito para recibir la credencial en el Edomex.

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