Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Cómo Recuperar Folio para Obtener Tarjeta en Junio

Checa todo lo que sabemos del próximo registro de Mujeres con Bienestar y el link para saber tu folio con el que puedes obtener tu tarjeta en junio 2026

Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 años cómo recuperar folio para obtener tarjeta en junio 2026Cada vez hay más beneficiarias de Mujeres con Bienestar en 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+