Pago Doble de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Qué Beneficiarias de 18 a 59 Años Cobran $5,000?

La Secretaría de Bienestar de Edomex confirmó que el programa Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años dará un pago de 5 mil pesos

Checa Quiénes Recibirán Pago Doble de Mujeres con Bienestar 2026Continúa la entrega de tarjetas de Mujeres con Bienestar 2026. Foto: Juan Carlos González

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