Pago Doble de Mujeres con Bienestar 2026: ¿Qué Beneficiarias de 18 a 59 Años Cobran $5,000?

Se confirmó el pago doble de Mujeres con Bienestar en 2026, por lo que si estás a la espera de tu depósito del programa del Gobierno del Estado de México (Edomex), acá te decimos qué beneficiarias de 18 a 59 años podrán cobrar 5,000 pesos en la próxima dispersión.

La Secretaría de Bienestar de Edomex continúa con la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias del apoyo para mexiquenses de 18 a 59 años y en notas previas ya te explicamos cómo saber si fuiste aceptada y cómo activar tu medio de pago para comenzar a disfrutar de tus recursos.

Confirman pago doble de Mujeres con Bienestar 2026

Durante una ceremonia de entrega de tarjetas, el secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, confirmó que habrá un pago doble para las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2026.

De esta forma, las mexiquenses de 18 a 59 años recibirán en la próxima dispersión un depósito de 5,000 pesos, correspondiente a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio 2026, en lugar de solo los 2,500 pesos, que es el monto del apoyo bimestral.

¿Quiénes cobran pago doble de Mujeres con Bienestar 2026?

El depósito de 5 mil pesos no lo podrán cobrar todas las beneficiarias del programa de Mujeres con Bienestar Edomex, ya que será exclusivo para las nuevas beneficiarias que recibieron su tarjeta en la distribución que se está realizando en diferentes municipios de la entidad.

Es decir que el pago doble lo recibirán aquellas mujeres de 18 a 59 años que realizaron su registro en el año 2023 o 2024 y que apenas este año pudieron completar su incorporación al programa de la Secretaría de Bienestar de Edomex.

"Por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez, ustedes que han esperado casi tres años esta tarjeta, les corresponde el bimestre de mayo-junio. Pero me dijo: secretario también hay que darles el bimestre anterior de abril y marzo. Así que en esa tarjeta van a cobrar 5 mil pesos", dijo Juan Carlos González Romero.

¿Cuándo cae el pago doble de Mujeres con Bienestar 2026?

La Secretaría de Bienestar de Edomex no ha dado a conocer las fechas exactas en las que se depositarán los 5 mil pesos a las nuevas beneficiarias de 18 a 59 años de Mujeres con Bienestar, sin embargo la dispersión podría comenzar los próximos meses.

Por ello se recomienda activar cuanto antes la tarjeta de Mujeres con Bienestar para poder disfrutar del pago doble de 5,000 pesos del programa que busca elevar el ingreso económico y mejorar la calidad de vida de mujeres de 18 a 59 años.