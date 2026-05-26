Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 30 a 64 Años: Así Te Inscribes

Las mujeres y hombres de 30 a 64 años tendrán una nueva oportunidad para inscribirse al Apoyo Bienestar de mayo a noviembre de 2026

Checa cómo hacer el nuevo registro para el apoyo Bienestar de mujeres y hombres de 30 a 64 añosLas personas de 30 a 64 años pueden obtener un nuevo apoyo del Bienestar. Foto: Banco Bienestar

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