Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres 30 a 64 Años: Así Te Inscribes

Se abrió un nuevo registro para el apoyo Bienestar de hombres y mujeres de 30 a 64 años, y para que no pierdas la oportunidad de incorporarte, acá te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes inscribirte a este programa en mayo y junio 2026.

Luego de que en marzo se realizara la inscripción a la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, este día se volvieron a activar las incorporaciones para personas de este rango de edad y la buena noticia es que estarán abiertas hasta noviembre de 2026.

Calendario de registro al apoyo para personas de 30 a 64 años

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años, que ya forman parte de la Pensión Bienestar de discapacidad, pueden hacer el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud de mayo a noviembre 2026, de acuerdo con los siguientes calendarios conforme la letra inicial de su primer apellido:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B: Lunes.

Letra C: Martes.

Letras D, E, F: Miércoles.

Letra G: Jueves.

Letras H, I, J, K, L: Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M: Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.

Letra R: Miércoles.

Letras S, T, U: Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Cómo inscribirse al Apoyo Bienestar de mujeres y hombres de 30 a 64 años?

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años tienen que acudir directamente a los módulos del Bienestar a realizar su registro de credencialización del servicio de salud. Para ubicar el más cercano a su domicilio, deben ingresar a este link moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx/.

La inscripción de los beneficiarios de la Pensión Bienestar de hombres y mujeres de 30 a 64 años solo se está realizando en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Cd. Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas.

¿Qué documentos piden para registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar hombres y mujeres de 30 a 64 años deben acudir a los módulos con los siguientes documentos para completar su incorporación y recibir su credencial del Servicio Universal de Salud:

Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

Comprobante de domicilio . Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Los interesados deben asistir a los módulos de credencialización el día determinado para la letra inicial de su primer apellido, de acuerdo con los calendarios antes mencionados, en un horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde.