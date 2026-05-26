Detienen a 3 Periodistas en SLP; Fiscalía los Acusa por Delito Contra la Dignidad

La fiscal de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, aseguró que la detención de tres periodistas y creadores de contenido estuvo justificada bajo el delito contra la dignidad humana.

Fiscalía Deja en Manos de Jueces Situación Legal de DetenidosFoto: N+
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