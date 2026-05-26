Detienen a 3 Periodistas en SLP; Fiscalía los Acusa por Delito Contra la Dignidad

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, aseguró que la detención de periodistas y creadores de contenido en la entidad estuvo plenamente justificada, luego de que organizaciones nacionales solicitaran revisar el caso por posibles afectaciones a la libertad de expresión.

¿La aplicación de nuevos delitos en el Código Penal podría generar preocupación sobre la libertad de expresión y prensa?

La fiscal informó que hasta el momento suman tres personas detenidas por el delito contra la dignidad humana, figura que recientemente fue incorporada al Código Penal del estado, por lo que serían los primeros casos procesados bajo esta tipificación.

“En el tema nosotros tenemos por ahí dos personas detenidas, no hay ninguna situación de que nos hayan dicho que hayan sido periodistas y bueno, pues está todavía ante el juez de control, es un delito contra la dignidad”, declaró García Cázares.

La funcionaria destacó que será un juez quien determine la situación jurídica de los detenidos y rechazó revelar la identidad de la persona denunciante, al tratarse de información reservada.

“Es un delito contra la dignidad, es un delito que fue adicionado y bueno, pues ahí cualquier persona puede denunciar”, señaló.

El caso generó preocupación entre distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa y derechos humanos, las cuales hicieron un llamado urgente para que las investigaciones y procesos judiciales se desarrollen con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Senadora Verónica Rodríguez exige claridad tras detención de administradores de portales en SLP

La senadora Verónica Rodríguez pidió claridad a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tras la detención de tres administradores de portales en redes sociales, acusados presuntamente de delitos contra la dignidad humana relacionados con la difusión de un video.

La legisladora señaló que cualquier acto ilegal debe investigarse conforme a derecho, pero advirtió que bajo ninguna circunstancia se debe criminalizar la libertad de expresión ni utilizar las instituciones para perseguir periodistas o reporteros.

Rodríguez afirmó que, de comprobarse un uso indebido de las leyes para afectar a comunicadores, desde Acción Nacional defenderán la libertad de prensa y a quienes consideren víctimas de persecución.