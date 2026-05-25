Ataque Armado en Bar del Centro Histórico Deja Dos Muertos y un Herido en SLP

Un ataque armado ocurrido esta madrugada en el bar “La Bamba”, ubicado en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejó dos personas muertas y una más herida.

Balacera en Centro Nocturno “La Bamba” Deja Dos FallecidosFoto: N+

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Impactante ataque armado en el bar 'La Bamba' del Centro Histórico de SLP deja dos muertos y un herido. La policía investiga para dar con los responsables.

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