Ataque Armado en Bar del Centro Histórico Deja Dos Muertos y un Herido en SLP

Una pareja fue asesinada en un ataque armado directo durante la madrugada de este lunes, cuando salía de un restaurante ubicado en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

¿Dónde sucedió el ataque armado?

Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle Pascual M. Hernández y la calzada de Guadalupe. En un inicio trascendió que la agresión había ocurrido dentro de un centro nocturno; sin embargo, la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, aclaró que el ataque se registró cuando las víctimas salían de un restaurante contiguo al establecimiento.

Tras el reporte de detonaciones, elementos policiacos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, confirmando la muerte de dos personas, mientras que otra más fue trasladada para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por autoridades estatales y personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril otro hecho violento ocurrió en un centro nocturno de la capital potosina, dejando también un saldo de dos personas sin vida.