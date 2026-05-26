¿Hay Apoyo para Mujeres con Bienestar de 18 a 64 Años con Registro Abierto en 2026

En México las mujeres tienen posibilidad de registrarse a alguno de los distintos apoyos económicos que otorga el Gobierno para fomentar su independencia. Por lo que en N+ te aclaramos si el programa Mujeres con Bienestar tiene algún registro abierto para mujeres de 18 a 64 años en mayo 2026.

Dado que recientemente hubo un periodo de entrega de Tarjetas de Mujeres con Bienestar, en una nota previa te explicamos cómo activarla para cobrar el apoyo de 2,500 pesos.

Aunque no es el único apoyo del Bienestar que entrega apoyos económicos, esta es la última semana de pagos de la Pensión para Hombres y Mujeres de 65 años y más, así como para Mujeres de 60 a 64 años, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad.

Entonces, ¿hay apoyo de Mujeres con Bienestar de 18 a 64 Años con Registro Abierto?

Hasta este 25 de mayo no hay registro abierto para algún apoyo bienestar con este rango de edad, toda vez que el programa de Mujeres con Bienestar que opera en el Estado de México aplica sólo para mujeres de 18 a 59 años.

De hecho, en esta nota te explicamos quiénes pierden el apoyo de Mujeres con Bienestar en 2026 pese a completar su registro con folio. De acuerdo con las reglas de operación sólo se otorga a mujeres mexicanas de 18 a 59 años que residen en el Estado de México y viven en situación de pobreza.

Además, hasta este lunes no hay registro abierto de la Pensión Mujeres Bienestar del Gobierno de México que entrega 3,100 pesos a beneficiarias de 60 a 64 años.

¿A qué programas pueden aplicar las Mujeres de 18 a 64 años en México?

Dado que como te adelantamos los programas aplican por rangos de edad, los programas a los que se pueden aplicar las mujeres son los siguientes:

Programa Mujeres con Bienestar - 18 a 59 años

Entrega: 2,500 Pesos cada dos meses.

El apoyo económico se da hasta por 6 meses.

Pensión Mujeres Bienestar - 60 a 64 años

Entrega: 3,100 Pesos cada dos meses.

Se entrega en el rango que la mujer tiene 60 a 64 años de edad.

Jóvenes Construyendo el Futuro - Mujeres de 19 a 29 años

Entrega: 9,582.47 Pesos mensualmente.

Se entrega hasta por 12 meses, mientras el "aprendiz" esté vinculado al centro de trabajo.

Pensión para Personas con Discapacidad - Mujeres de 0 a 64 años