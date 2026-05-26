¿Hay Apoyo para Mujeres con Bienestar de 18 a 64 Años con Registro Abierto en 2026

En México existen distintos apoyos del Gobierno enfocados en la economía de las mujeres que les permiten ser independientes, por lo que te decimos a cuáles puedes registrarte según tu edad

Mujeres Beneficiarias del Gobierno de México. ¿Hay algún programa con registro abierto para Mujeres de 18 a 64 años en Mayo?¿Hay algún programa para Mujeres de 18 a 54 años con registro abierto en Mayo 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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