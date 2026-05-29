¿Regresa el Calor a la CDMX? Así Estará el Clima Hoy 29 de Mayo 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México dio a conocer que hoy, 29 de mayo de 2026, habrá ambiente caluroso en la capital mexicana, ¿pero seguirán las lluvias?

Aquí te damos a conocer el pronóstico del tiempo para la CDMX, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la SGIRPC.

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¿Regresa el calor a la capital mexicana?

En su reporte compartido en redes sociales, la dependencia capitalina informó que después del mediodía habrá ambiente caluroso.

Mientras que el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que la temperatura máxima en la CDMX será de 26 a 28 grados.

De igual manera, alertó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Por esa razón prevalecerá la onda de calor en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas; además comenzará en Durango.

¿Lluvias y viento en CDMX?

Al detallar el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México, la SGIRPC indicó que también habrá cielo despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvias, además de vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

¿A qué hora?: Los vientos con rachas fuertes se prevén en la mayor parte de la CDMX de 14:00 a 19:00 horas.

De acuerdo con datos del SMN, para el sábado, domingo y lunes también se esperan de lluvias aisladas a chubascos en la capital mexicana:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) el sábado : Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) el domingo: Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) el lunes: Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

SPB