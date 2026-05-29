¿Regresa el Calor a la CDMX? Así Estará el Clima Hoy 29 de Mayo 2026

Conoce aquí cómo estará el clima en la capital mexicana y si habrá lluvias este fin de semana

Clima en la Ciudad de México a inicios de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoClima en la Ciudad de México a inicios de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

Hoy en CDMX: Calor y vientos fuertes de 14:00 a 19:00. ¿Lloverá este fin de semana? Entérate del pronóstico detallado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+