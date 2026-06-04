Apoyo para Mujeres de 18 a 64 Años Abre Registro En Línea en Junio 2026: ¿Cómo Inscribirse?

Un nuevo apoyo para mujeres de 18 a 64 años abrió registro en línea en los primeros días de junio de 2026 y para que no pierdas la oportunidad de convertirte en beneficiaria de este programa, acá te decimos cómo hacer la inscripción y el link para que puedas realizar tu solicitud.

Luego de que a nivel nacional se anunciara un nuevo periodo de inscripciones al apoyo para personas de 30 a 64 años, el Gobierno del Estado de México (Edomex) lanzó una nueva convocatoria para mujeres mayores de 18 años y jefas de familia.

¿Qué apoyo para mujeres de 18 a 64 años abrió registro?

Las mujeres mayores de 18 años, así como jefas de familia y madres solteras, podrán inscribirse al nuevo programa de la Secretaría de Agua Edomex, llamado Mujeres Plomeras 2026, el cual otorga un paquete de herramientas de plomería y un curso de capacitación teórico-práctica en el que las beneficiarias aprenderán el uso de herramientas, materiales y técnicas necesarias para realizar instalaciones y reparaciones en sus hogares.

Esto con la finalidad de disminuir el desperdicio del líquido vital en viviendas de los 125 municipios de la entidad, además de promover la participación de las mujeres en gestión, mantenimiento y provisión de servicios de agua en el hogar y tener un desarrollo económico.

Requisitos para registro del apoyo mujeres de 18 a 64 años

Este nuevo programa está dirigido exclusivamente para mujeres mayores de 18 años que sean jefas de familia o madres solteras y para realizar el registro estos son los requisitos que se debe tener a la mano:

Formato de registro de solicitante al programa “ Mujeres Plomeras ”.

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

¿Cómo hacer el registro en línea del apoyo a mujeres de 18 a 64 años?

Para realizar el registro por internet, las mujeres mayores de 18 años, jefas de familia o madres solteras deberán de realizar los siguientes pasos para inscribirse al programa de Mujeres Plomeras 2026:

Ingresa a este enlace: agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras. Proporciona tus datos personales como nombre, fecha de nacimiento, CURP. Escribe tu domicilio particular. Sigue los pasos hasta ingresar toda la información que te solicitan.

Una vez que completes tu solicitud, el sistema te proporcionará un número de folio, el cual es muy importante que guardes, ya que con éste podrás dar seguimiento a tu petición.

El registro también se puede realizar de forma presencial en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga número. 206, cuarto piso colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

PPP