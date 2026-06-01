Abre Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben en Módulos del 1 a 6 de Junio

Sigue el registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la primera semana de junio 2026 en módulos

Registro apoyo Bienestar hombres y mujeres de 30 a 64 años qué apellidos se inscriben del 1 al 6 de junioEl registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años sigue abierto en junio 2026 para hombres y mujeres. Foto: Secretaría de Bienestar

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