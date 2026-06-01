Abre Registro Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben en Módulos del 1 a 6 de Junio

Sigue abierto el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años y debido a la alta demanda que tiene, acá te decimos qué apellidos se inscriben del 1 al 6 de junio 2026 en los Módulos del Bienestar establecidos en varias partes de México.

El apoyo Bienestar de 30 a 64 años inició nueva etapa de inscripciones para ciertas personas desde finales de mayo, por eso en una nota ya te contamos los requisitos, pasos para registrarse y los documentos que necesitan tanto hombres como mujeres para hacer el trámite en su módulo más cercano.

En qué consiste el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los Los hombres y mujeres de 30 a 64 años, que ya forman parte de la Pensión Bienestar de discapacidad, pueden hacer el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo junio 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya una inscripción ordenada al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, habrá dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes

Letra C : Martes

Letras D, E, F : Miércoles

Letra G : Jueves

Letras H, I, J, K, L : Viernes

Rezagados: Sábado

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes

Letra R : Miércoles

Letras S, T, U : Jueves

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes

Rezagados: Sábado

¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 1 al 6 de junio 2026?

Las personas que cumplan con los requisitos y deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder acudir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la primera semana de junio son todos estos:

Lunes 1 de junio 2026

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Acosta.

Antonio.

Ayala.

Aguirre.

Aguilera.

Arellano.

Armenta.

Arredondo.

Alonso.

Alarcón.

Alcántara.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.

Bernal.

Benítez.

Bravo.

Becerra

Barajas.

Barrios.

Balderas.

Blanco.

Bonilla.

Barragán.

Baez.

Becerril.

Baltazar.

Bustamante.

Barrientos.

Bello.

Briones.

Bustos.

Badillo.

Barraza.

Barcenas.

Bermúdez.

Banda.

Betancourt.

Barbosa.

Bojorquez.

Brito.

Burgos.

Martes 2 de junio 2026

Cruz.

Castillo.

Chávez.

Castro.

Contreras.

Cortes.

Cervantes.

Carrillo.

Campos.

Camacho.

Cabrera.

Cardenas.

Calderón.

Corona.

Cano.

Cuevas.

Carmona.

Cisneros.

Cordova.

Miércoles 3 de junio 2026

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Delgadillo.

De la rosa.

De la torre.

Dorantes.

Del río.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escalante.

Escobedo.

Elizalde.

Echeverría.

Florea.

Fonseca.

Figueroa.

Franco.

Fuentes.

Fernández.

Fierro.

Jueves 4 de junio 2026

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

Guzmán.

Guerrero.

Gallegos.

Galván.

Garza.

Galindo.

Guevara.

Gallardo.

Guerra.

Guillén.

Granados.

Viernes 5 de junio 2026

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.

Jaramillo.

Jurado.

Kumul.

Kantun.

Kuyol.

Karam.

Kante.

Kennedy.

Kauil.

López.

Luna.

Lara.

León.

Lozano.

Leyva.

Lugo.

Leal.

Lira.

Limón.

Lázaro.

Lorenzo.

Linares.

Lemus.

Sábado 6 de junio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

Es importante recordar que el registro para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para discapacitados se realiza en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Cd. Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas.

Si sabes dónde hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la primera semana de junio, puedes ingresar al siguiente link para checar la ubicación de tu Módulo Bienestar más cercano: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026.

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