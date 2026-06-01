Bienestar Abre Registro al Apoyo de 9,500 para Hombres y Mujeres Durante el Mundial: Requisitos

El inicio de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y el nuevo apoyo Bienestar para hombres y mujeres que da un pago de más de 9,500 pesos por el Mundial 2026 abre registro en junio, por eso acá te damos los requisitos de entrada y te contamos si aún está disponible la opción para postularse a la ayuda por la justa deportiva y cómo hacer la inscripción al programa social.

En el sexto mes del año habrá mucha actividad en cuanto a programas, por eso en una nota ya te dijimos qué apoyos Bienestar abren registro en junio 2026 y todo lo que debes saber respecto a la ayuda de 9,500 mensuales para hombres y mujeres por el Mundial de futbol, que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá en conjunto.

Requisitos para registrarse al apoyo Bienestar de 9,500 pesos: ¿Aún hay para el Mundial 2026?

El apoyo que da un pago mensual de 9,582 pesos y seguro médico del IMSS es Jóvenes Construyendo el Futuro, que por la justa mundialista implementó una estrategia llamada Jóvenes Embajadores del Mundial. Está dirigida a la incorporación de aprendices en centros de trabajo de la Ciudad de México, Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

Las personas interesadas serán capacitadas para que se ocupen en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años y residir en México.

No estudiar ni contar con empleo al momento del registro.

Ingresar a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro a hacer el registro.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento migratorio vigente (para personas extranjeras con estancia legal).

Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni filtros.

Identificación oficial vigente.

Como tal el apoyo para el Mundial abrió registro en abril de este año, por lo que en junio no se sabe si también habrá centros de trabajo disponibles, que estén enfocados al programa Jóvenes Embajadores del Mundial. Ahí será importante que los solicitantes entren a la plataforma y chequen a partir del primer minuto de este 1 de junio.

¿Cómo me registro al apoyo Bienestar de 9,500 pesos para hombres y mujeres?

Ya sea para colaborar en el Mundial o en cualquier otro centro de trabajo, para poder formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, los aspirantes deben registrarse en la plataforma a partir de este lunes 1 de junio y posteriormente hacer su postulación a un espacio disponible.

Una vez hecha la postulación de forma correcta, lo siguiente será subir todos tus documentos personales a la página y contactar a la persona responsable del centro de trabajo para agendar una entrevista. Deberás mantenerte pendiente de tus notificaciones, pues debes recibir una respuesta en máximo cuatro días naturales. Si no te contestan o no eres aceptado, puedes postularte a otro espacio que siga disponible.

Eso es lo más importante que debes saber del apoyo Bienestar de más de 9,500 pesos para mujeres y hombres. Quiénes logren inscribirse a un centro de trabajo enfocado en Jóvenes Embajadores del Mundial 2026, van a poder gozar de un sueldo mensual gracias al torneo de la FIFA.

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