Bienestar Abre Registro al Apoyo de 9,500 para Hombres y Mujeres Durante el Mundial: Requisitos

Este 1 de junio abre un nuevo registro del apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 9,500 pesos y muchas personas van a recibir la ayuda gracias al Mundial 2026

Bienestar abre registro al apoyo de 9,500 pesos para hombres y mujeres durante el mundial 2026 requisitosEl apoyo Bienestar de 9,500 lo reciben muchas personas y más durante el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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