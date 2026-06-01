Límite Máximo en Registro de Línea Telefónica: Quiénes Tienen Alta de Números Ilimitada con CURP
Algunos usuarios de telefonía tienen derecho a un registro ilimitado de números celulares con CURP antes de junio 2026.
Algunos usuarios de telefonía tienen derecho a un registro ilimitado de números celulares con CURP antes de junio 2026.
A pesar de que desde el inicio de que inició el registro de líneas telefónicas, anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se especificó que hay un límite máximo de números, algunas personas tienen alta ilimitada en el registro con CURP hasta el 30 de junio 2026.
Previamente te hemos dado a conocer que algunas líneas serán dadas de baja pasada la fecha límite, pero también que hay algunos números que exentan este requisito.
El número de líneas telefónicas de celular que podrán registrarse dependerá del tipo de usuario.
Según la CRT, la línea telefónica móvil debe ser registrada a nombre de un adulto, ya que los menores de edad carecen de capacidad legal para contratar.
Por ello, las personas físicas podrán registrar hasta 10 líneas telefónicas bajo su titularidad.
La autoridad federal señaló que las personas físicas con actividad empresarial no tienen límite de líneas telefónicas móviles registradas, siempre y cuando presenten la constancia de situación fiscal a fin de acreditar dicha circunstancia.
Por otro lado, las personas morales o empresas tampoco tienen límite de líneas telefónicas móviles registradas.
Para la vinculación de las líneas telefónicas móviles, la información varía según el tipo de titular.
Personas Físicas
Nombre
CURP o RFC
Tipo de identificación oficial
Número telefónico asociado
Nombre
País de origen
Pasaporte o CURP temporal para extranjeros
Número telefónico asociado
Personas morales
Razón social
RFC
Documento que contenga la razón social y el RFC de la persona moral
Documento que acredite la personalidad del representante legal
Identificación oficial vigente del representante legal
Número telefónico asociado
Entes públicos
Razón social del ente público
RFC
Documento que contenga la razón social y el RFC del ente público
Nombramiento de la persona servidora pública
Identificación oficial vigente de la persona servidora pública facultada
Número telefónico asociado