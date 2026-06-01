Límite Máximo en Registro de Línea Telefónica: Quiénes Tienen Alta de Números Ilimitada con CURP

A pesar de que desde el inicio de que inició el registro de líneas telefónicas, anunciado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se especificó que hay un límite máximo de números, algunas personas tienen alta ilimitada en el registro con CURP hasta el 30 de junio 2026.

Previamente te hemos dado a conocer que algunas líneas serán dadas de baja pasada la fecha límite, pero también que hay algunos números que exentan este requisito.

¿Cuál es el límite de líneas telefónicas de celular que se podrán registrar por persona?

El número de líneas telefónicas de celular que podrán registrarse dependerá del tipo de usuario.

Según la CRT, la línea telefónica móvil debe ser registrada a nombre de un adulto, ya que los menores de edad carecen de capacidad legal para contratar.

Por ello, las personas físicas podrán registrar hasta 10 líneas telefónicas bajo su titularidad.

¿Quiénes tienen alta de números ilimitada con CURP?

La autoridad federal señaló que las personas físicas con actividad empresarial no tienen límite de líneas telefónicas móviles registradas, siempre y cuando presenten la constancia de situación fiscal a fin de acreditar dicha circunstancia.

Por otro lado, las personas morales o empresas tampoco tienen límite de líneas telefónicas móviles registradas.

Para la vinculación de las líneas telefónicas móviles, la información varía según el tipo de titular.

Personas Físicas

Nombre

CURP o RFC

Tipo de identificación oficial

Número telefónico asociado

Personas físicas extranjeras

Nombre

País de origen

Pasaporte o CURP temporal para extranjeros

Número telefónico asociado

Personas morales

Razón social

RFC

Documento que contenga la razón social y el RFC de la persona moral

Documento que acredite la personalidad del representante legal

Identificación oficial vigente del representante legal

Número telefónico asociado

Entes públicos