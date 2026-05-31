Paro Nacional CNTE: Lista Completa de Estados con Marchas y Bloqueos Mañana 1 de Junio 2026
Conoce los estados donde se han confirmado los bloqueos con el paro nacional de la CNTE.
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Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han anunciado un paro nacional a partir de este lunes 1 de junio 2026, que se acompaña de bloqueos y marchas en diversos estados de México. En N+ te damos a conocer todas las entidades donde habrá movilizaciones.
Y es que, además de la manifestación que se anunció para la Ciudad de México, que reforzará la presencia de los integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, también han convocado a mitines en otras plazas públicas del país.
Yucatán
Durango
Tabasco
Puebla
Sinaloa
Jalisco
Nuevo León
Hidalgo
Chihuahua
Los maestros de la CDMX se unieron a la huelga nacional debido a lo que llaman 'injusticia del Estado' que, según explican, han lastimado los derechos laborales y sociales como trabajadores del Estado.
Mediante sus redes sociales, la CNTE señaló cuáles son sus demandas, entre ellas:
Abrogación a la Ley del ISSSTE 2007
Abrogación de la reforma educativa de 2019
Aumento salarial del 100% al sueldo base
Justicia social y democracia sindical