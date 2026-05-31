Paro Nacional CNTE: Lista Completa de Estados con Marchas y Bloqueos Mañana 1 de Junio 2026

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han anunciado un paro nacional a partir de este lunes 1 de junio 2026, que se acompaña de bloqueos y marchas en diversos estados de México. En N+ te damos a conocer todas las entidades donde habrá movilizaciones.

Y es que, además de la manifestación que se anunció para la Ciudad de México, que reforzará la presencia de los integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, también han convocado a mitines en otras plazas públicas del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Volvió a Bloquear el Aeropuerto Internacional de Oaxaca

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy 1 de junio 2026?

Yucatán

Durango

Tabasco

Puebla

Sinaloa

Jalisco

Nuevo León

Hidalgo

Chihuahua

¿Cuáles son las demandas de CNTE?

Los maestros de la CDMX se unieron a la huelga nacional debido a lo que llaman 'injusticia del Estado' que, según explican, han lastimado los derechos laborales y sociales como trabajadores del Estado.

Mediante sus redes sociales, la CNTE señaló cuáles son sus demandas, entre ellas: