Paro Nacional CNTE: Lista Completa de Estados con Marchas y Bloqueos Mañana 1 de Junio 2026

Conoce los estados donde se han confirmado los bloqueos con el paro nacional de la CNTE.

La CNTE ha confirmado marchas y bloqueos en diversos estados para este lunes 1 de junio 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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