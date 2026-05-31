Marcha de Maestros de la CNTE en CDMX Hoy: Ruta, Horario y Alternativas Viales de Bloqueos

Conoce cuáles serán las vialidades afectadas y sus alternativas este lunes 1 de junio 2026, debido a la marcha de la CNTE en CDMX

Marcha y bloqueo de maestros de la CNTE en CDMX.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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