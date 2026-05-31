Marcha de Maestros de la CNTE en CDMX Hoy: Ruta, Horario y Alternativas Viales de Bloqueos

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han confirmado que hoy 1 de junio 2026 inician paro nacional de labores, con marchas y bloqueos en Ciudad de México (CDMX) y otros estados de la República. ¿Dónde es la movilización? ¿A qué hora? Te contamos la ruta, horario y alternativas viales.

Los integrantes de la organización magisterial confirmaron la huelga y señalaron que no se doblegarán ante ningún partido, toda vez que siguen en pie sus exigencias al gobierno federal.

Estas protestas, sin embargo, no inician este lunes, pues desde el pasado lunes 25 de mayo 2026, la sección 22 de la CNTE, que representa al estado de Oaxaca, realiza un plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y han realizado marchas y cierres en distintos puntos de la capital.

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¿Dónde es la marcha de la CNTE en CDMX este lunes 1 de junio 2026?

Las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora comenzarán este lunes 1 de junio en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Se prevé que los participantes de la marcha sigan la siguiente ruta, en las que habría cierres o bloqueos intermitentes:

Paseo de la Reforma Avenida Juárez Calle 5 de Mayo

Sin embargo, las afectaciones viales podrían alcanzar también otras avenidas como Insurgentes, Río Tiber, Río Rhin, Bucareli, avenida Hidalgo y Eje Central.

Por ello, las alternativas viales que te recomendamos son:

Circuito Interior

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Chapultepec

Gutenberg

¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE hoy?

Se ha anunciado que la CNTE empezará la movilización del 1 de junio 2026 a las 9:00 horas y se estima un recorrido de alrededor de tres horas, pero no han anunciado si permanecerán bloqueando algunas avenidas.

Asimismo, si este lunes saldrás de casa, te recomendamos tomar previsiones, pues las reuniones de los contingentes pueden empezar a desarrollarse desde las 8:00 horas o antes, y generar complicaciones en el avance vehicular o cortes a los servicios de transporte como el Metrobús.

Los integrantes de la CNTE han anunciado que alrededor de las 10:00 horas de este lunes tendrán una conferencia de prensa, para luego dar inicio a la mega marcha en la CDMX, por lo que la movilización podría comenzar aproximadamente a las 10:30 horas.