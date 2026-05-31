¿Dónde No Hay Clases Mañana 1 de Junio 2026? Esto Dice SEP de Suspensión de Actividades

Este lunes comienza el último mes del ciclo escolar y lo hace con cambios en las actividades escolares, pues habrá suspensión de clases en algunos estados, pese a que el calendario escolar no marca la fecha como un día de asueto. Pero, ¿dónde no hay clases mañana 1 de junio 2026? ¿Qué dice la SEP? Te contamos los detalles.

Y es que, pese a que aún hay confusión y opiniones encontradas respecto al cambio en el fin del ciclo escolar, cabe recordar que se mantuvo la fecha apuntada en el calendario SEP original, aunque en algunos estados se realizaron ajustes debido a condiciones del clima.

Ahora que inicia la cuenta regresiva para que concluya el año lectivo, hay nuevas dudas acerca de cómo serán las clases este lunes y para quiénes aplica la suspensión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sigue Estancado Acuerdo entre Gobierno y la CNTE; Se Mantienen los Bloqueos y las Protestas

¿Dónde no hay clases mañana 1 de junio 2026?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron a conocer que desde este lunes 1 de junio 2026 inician un paro nacional de labores, como protesta ante la falta de respuesta a sus demandas.

Entre las actividades que prevén está un plantón, así como manifestaciones, y parte de estas manifestaciones de inconformidad harán eco en las aulas, pues miles de estudiantes no tendrán clases.

Hasta el momento, las secciones que se han sumado al paro incluyen los estados de:

Chiapas.

Oaxaca.

Guerrero.

Michoacán.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Baja California.

Hidalgo.

No obstante, te recordamos que los docentes que integran la CNTE no son todos los profesores, pues es una de las organizaciones magisteriales. Por tal motivo, en las entidades mencionadas puede haber localidades con actividades normales.

Por ello, te recomendamos consultar con las autoridades de tu plantel sobre el estatus de las clases para este lunes y los próximos días que hay protestas de la organización.

Hasta el momento, la CNTE no ha dado marcha atrás en el anuncio del paro nacional.