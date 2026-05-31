¿Dónde No Hay Clases Mañana 1 de Junio 2026? Esto Dice SEP de Suspensión de Actividades

Conoce cuáles son los estados donde se prevé suspensión de clases debido a protestas de docentes para este lunes 1 de junio 2026

COnoce qué estados suspenden clases este lunes 1 de junio 2026Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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