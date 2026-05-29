Calendario de Becas Benito Juárez y Rita Cetina Junio 2026: ¿Quiénes Cobran Primero Apoyo?

Si estás a la espera de la Beca Benito Juárez o Rita Cetina, consulta qué beneficiarios recibirán antes su apoyo económico en junio 2026

Checa Quiénes Cobran Primero en el Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Beca Rita CetinaMillones de becarios recibirán su apoyo Bienestar en junio 2026. Foto: Banco Bienestar

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