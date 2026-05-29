Calendario de Becas Benito Juárez y Rita Cetina Junio 2026: ¿Quiénes Cobran Primero Apoyo?

Millones de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades de México están a punto de conocer el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina de junio de 2026, y acá te decimos quiénes cobran primero el apoyo económico.

Actualmente, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar se encuentra realizando la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, pues en días recientes se habilitó el buscador de estatus para que los padres, madres y tutores puedan conocer los resultados de si su hijo fue aceptado o no para recibir el apoyo de útiles y uniformes escolares.

¿Quiénes cobran primero las Becas Bienestar?

En las últimas dispersiones, los depósitos de las Becas Bienestar se han dividido en dos partes, ya que primero ha salido el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y después el de las Becas Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En este contexto, se espera que la fórmula se repita, por lo que primero cobrarían los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de continuidad de secundaria, primaria y preescolar, y posteriormente lo harían los de bachillerato, preparatorias y universidades.

De cualquier manera, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realiza los pagos en orden alfabético por lo que los primeros en recibir su apoyo económico, son aquellos cuyo apellido paterno inicia con las primeras letras del abecedario:

Día 1 de pago: Becarios con apellido paterno que inician con las letras "A" y "B". Día 2 de pago: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "C". Día 3 de pago: Estudiantes que su primer apellido empiece con las letras "D", "E", "F".

Así sería el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina Junio 2026

Pese a que se espera que en los próximos días sea revelado el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, los beneficiarios ya se pueden ir dando una idea sobre cuándo caerán los pagos del bimestre mayo-junio 2026:

Letras A, B : Lunes 1 de junio.

Letra C : Martes 2 de junio.

Letras D, E, F : Miércoles 3 de junio.

Letra G : Jueves 4 de junio.

Letras H, I, J, K, L : Viernes 5 de junio.

Letra M : Lunes 8 de junio.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes 9 de junio.

Letra R : Miércoles 10 de junio.

Letra S : Jueves 11 de junio.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: Viernes 12 de junio.

Calendario de pagos de la Becas Benito Juárez Junio 2026

En caso de que se maneje como en las dispersiones anteriores, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro deberán esperar hasta mediados del mes para recibir su apoyo. Así se harían los depósitos:

Letras A, B : Lunes 15 de junio.

Letra C : Martes 16 de junio.

Letras D, E, F : Miércoles 17 de junio.

Letra G : Jueves 18 de junio.

Letras H, I, J, K, L : Viernes 19 de junio.

Letra M : Lunes 22 de junio.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes 23 de junio.

Letra R : Miércoles 24 de junio.

Letra S : Jueves 25 de junio.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: Viernes 26 de junio.

Cabe señalar que estos no son los calendarios oficiales de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, es solo un pronóstico de acuerdo con los que se han revelado en bimestres anteriores, por lo que te recomendamos esperar al anuncio del coordinador Julio León.

¿Cuánto pagan Becas Bienestar en junio 2026?

Los programas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizarán depósitos con montos diferentes en el mes de junio 2026 a los becarios de nivel básico, medio superior y superior. Esto paga cada apoyo educativo:

Beca Rita Cetina Nivel Básico : 1,900 pesos, más 700 pesos por estudiante extra en cada familia.

Beca Benito Juárez Media Superior : 1,900 pesos por estudiante.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos por estudiante.

PPP