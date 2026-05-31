CNTE Confirma Huelga Nacional Este 1 de Junio: "Nuestra Lucha No se Subordina"

Las actividades de protesta comenzarán este lunes a las 9:00 de la mañana con una marcha en la Ciudad de México

Maestros de la CNTE hoy en CDMX. Foto: CuartoscuroMaestros de la CNTE hoy en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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