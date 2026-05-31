CNTE Confirma Huelga Nacional Este 1 de Junio: "Nuestra Lucha No se Subordina"

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron el inicio de una huelga nacional a partir de este 1 de junio de 2026, luego de no alcanzar acuerdos con el Gobierno de México sobre sus principales demandas laborales y de seguridad social.

A través de un comunicado difundido previo al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del magisterio disidente aseguraron que mantendrán las movilizaciones y protestas en distintas entidades del país, además de reforzar su presencia en la Ciudad de México.

“Nuestra lucha no se subordina a colores partidistas, proyectos sexenales ni discursos de ocasión. Nuestra responsabilidad política se encuentra con la educación pública, con los derechos laborales, con la seguridad social, con los territorios, con la justicia social y con las causas del pueblo trabajador”, expresó la CNTE.

El magisterio también lanzó críticas al mensaje político que emitirá este domingo la presidenta al asegurar que rechazan “categóricamente este ejercicio de legitimación política”.

Asimismo, los docentes señalaron que la legitimidad “no se decreta desde los escenarios oficiales ni se construye mediante informes espectaculares, propaganda política o concentraciones multitudinarias organizadas desde el aparato gubernamental”.

¿Qué Piden los Maestros de la CNTE?

Entre las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa de 2019

Aumento salarial del 100% al sueldo base

Justicia social y democracia sindical

¿A Qué Hora Inicia la Marcha de la CNTE en la CDMX?

Las actividades de protesta comenzarán este lunes 1 de junio a las 9:00 de la mañana con una marcha en la Ciudad de México que partirá desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Tras concluir la movilización, integrantes de la CNTE instalarán un plantón permanente en la Plaza de la Constitución como medida de presión hacia las autoridades federales.

Se prevé que las protestas generen afectaciones viales en el centro de la capital, por lo que autoridades recomendaron tomar previsiones y considerar rutas alternas.