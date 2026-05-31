Aeroméxico y ASSA Logran Acuerdo para la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo

La aerolínea y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación alcanzaron un acuerdo satisfactorio para el contrato colectivo, el cual queda pendiente de someterse a consulta.

No habrá huelga en Aeroméxico, sindicato y empresa llegan a acuerdo.Cuartoscuro

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Aeroméxico y ASSA evitan huelga: acuerdo salarial del 4.16% aprobado por mayoría. Consulta pendiente. Descubre más sobre este logro laboral.

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