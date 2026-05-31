Aeroméxico y ASSA Logran Acuerdo para la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo

Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA de México) alcanzaron un acuerdo en la Revisión Contractual y Salarial 2026.

Con este consenso, aprobado por mayoría en la Asamblea General del sindicato, se conjuró el emplazamiento a huelga que estaba programado para el primer segundo de este lunes 1 de junio, tras semanas de negociaciones bilaterales acompañadas por la autoridad laboral.

Aumento y negociación

El proyecto aprobado por la representación sindical contempla un aumento directo al salario general del 4.16%.

El resultado de la negociación estuvo encabezado por el secretario general de ASSA, Rafael Munguía Almeida, en conjunto con el Comité Ejecutivo. Ambas organizaciones detallaron que, para dar cumplimiento a la legislación laboral vigente, la Asamblea General permanecerá en sesión permanente.

Una vez que se definan los plazos correspondientes y se socialice el proyecto de revisión entre la planta laboral, la propuesta definitiva será sometida a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de la totalidad de las y los sobrecargos para su validación final.