Estos Son los 12 Puntos “que Muestran Fortaleza de la Economía de México”: Sheinbaum

En su conferencia matutina de hoy, 28 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cuáles son los 12 puntos que muestran la fortaleza de la economía en México.

Explicó que hay quienes mencionan que en cuestiones de economía el país va mal, sin embargo, aclaró que diversos datos muestran un escenario distinto.

"Les voy a dar doce buenas noticias, doce, que muestran la fortaleza de la economía mexicana, porque han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar doce noticias, doce argumentos de por qué vamos bien".

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Los 12 puntos de la economía mexicana con "fortaleza"

En ese sentido, la mandataria destacó cifras relacionadas con inversión extranjera, empleo, inflación, exportaciones y programas sociales, tales como:

Récord en IED en el primer trimestre de 2026: Sheinbaum informó que México registró un máximo histórico en Inversión Extranjera Directa, lo que atribuyó a la confianza de empresas internacionales para instalar y ampliar operaciones en territorio nacional.

Desempleo e 2.5%. Estamos entre los tres países con menos desempleo en el mundo.

La inflación se redujo y las tasas de interés también disminuyeron, gracias a acuerdos contra inflación y carestía par a la casta básica, gasolina y diésel.

Somos de los países con el precio más bajo en las gasolinas, a pesar del aumento en el precio del petróleo por la guerra de Irán.

En 2025, el déficit disminuyo en 1.5% del PIB y la recaudación aumento de 14.7% a 15.2” del PIB.

La deuda de requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3%.

Aumento récord de exportaciones y balanza comercial positiva.

La presidenta recordó que el salario mínimo ha aumentado 154% desde 2018.

En materia energética, indicó que Petróleos Mexicanos redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su situación financiera y mejorar su calificación crediticia.

Aprobación de ley para inversión para acelerar inversión pública mixta.

Creamos oficina de inversión desde la presidía para facilitar inversión privada.

Enfatizó que la continuidad de programas del bienestar se mantiene y que se han implementado nuevos.

FBPT