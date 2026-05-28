Estos Son los 12 Puntos “que Muestran Fortaleza de la Economía de México”: Sheinbaum

La economía de México muestra fortaleza; estos son los 12 puntos positivos que presentó la presidenta

Sheinbaum compartió 12 puntos por los que la economía mexicana tiene fortaleza.Sheinbaum compartió 12 puntos por los que la economía mexicana tiene fortaleza. Foto: Cuartoscuro

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