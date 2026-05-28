El Tiempo Se Acabó: Estas Son las Líneas Telefónicas Que Serán Desactivadas el 1 de Julio

En caso de que el usuario no realice el trámite dentro del periodo fijado por la ley, no podrá utilizar su servicio

Usuario de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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