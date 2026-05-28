El Tiempo Se Acabó: Estas Son las Líneas Telefónicas Que Serán Desactivadas el 1 de Julio

Por disposición oficial, todos los usuarios de telefonía móvil en México están obligados a realizar el registro de sus números telefónicos, vinculándolos a una identificación oficial con fotografía y a su Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida aplica de manera general para todas las compañías.

¿Qué líneas telefónicas serán afectadas y cuándo?

La regulación establece un plazo definitivo para la regularización de los servicios de comunicación móvil:

Líneas afectadas: La obligación de registro aplica de manera estricta para todas las líneas celulares, sin distinción de si corresponden a planes de renta (pospago) o prepago.

Fecha límite de registro: Los usuarios tienen como plazo hasta el 30 de junio de 2026.

Aplicación de la suspensión: A partir del lunes 1 de julio de 2026, todas aquellas líneas telefónicas que no hayan completado exitosamente su registro e identificación serán suspendidas de forma automática.

¿Qué pasa si una línea es suspendida?

En caso de que el usuario no realice el trámite dentro del periodo fijado por la ley, no podrá utilizar su servicio.

Mientras la línea permanezca en estado de suspensión, las funciones del teléfono quedarán limitadas y únicamente se permitirá realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana (074, 079, 088, 089 y 911).

La suspensión del servicio por falta de registro no exime al titular del cumplimiento de sus obligaciones de pago por los servicios contratados ni del costo del equipo telefónico provisto. El servicio se restablecerá normalmente una vez que la línea quede debidamente vinculada.

AMP

