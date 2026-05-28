Guatemala Niega Acuerdo con EUA de Bombardear Cárteles

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dice que las operaciones contra el crimen organizado "se ejecutarán en estricto apego a la legalidad"

Guatemala Niega que Exista Acuerdo de Operaciones Militares ExtranjerasMilitares de Guatemala realizan una operación aérea. Foto Reuters

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Las declaraciones del Gobierno de Guatemala surgen tras una publicación del diario estadounidense The New York Times, que afirmó que el país centroamericano habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington

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