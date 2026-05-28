Guatemala Niega Acuerdo con EUA de Bombardear Cárteles

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aclaró este jueves 28 de mayo de 2026, que su Gobierno solicitó a Estados Unidos una intensificación de la cooperación existente en materia de equipos, capacitación e inteligencia contra el narcotráfico, desmintiendo que se contemplen bombardeos conjuntos con tropas estadounidenses en el territorio nacional.

Guatemala aclara cooperación con EUA

Las declaraciones del mandatario surgen tras una publicación del diario estadounidense The New York Times, el cual afirmó que el país centroamericano habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra cárteles a partir del próximo mes, esto tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional. pic.twitter.com/6kYzpIUoz2 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) May 28, 2026

El presidente precisó:

"Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico"

Al detallar los requerimientos específicos de la petición a Washington, el Arévalo explicó que esto "va a implicar tener acceso a equipo, tener acceso a capacitación, tener acceso a expertos para el apoyo, por ejemplo, en la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico, de manera que eso es lo que estamos en este momento solicitando".

Enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado se ejecutarán en estricto apego a la legalidad.

"Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen", reiteró el mandatario guatemalteco.

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump, quien en marzo pasado fundó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la cual ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

HVI