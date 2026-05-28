Diez Migrantes Se Han Quitado la Vida Bajo Custodia de ICE

Una investigación de la agencia AP reveló que al menos diez migrantes se han quitado la vida mientras estaban bajo custodia de ICE, durante el gobierno de Donald Trump

Centro de detención de ICE en Nueva YorkReportan 10 suicidios entre migrantes detenidos por ICE. Foto: EFE

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Aumentan los suicidios de migrantes bajo custodia de ICE: 10 casos desde 2025. Expertos denuncian fallos en la atención de salud mental. Conoce los detalles.

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