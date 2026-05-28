Diez Migrantes Se Han Quitado la Vida Bajo Custodia de ICE

Desde que Donald Trump accedió a la presidencia de Estados Unidos, al menos diez migrantes detenidos se han quitado la vida mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de un número de suicidios muy superior al de otras poblaciones detenidas o bajo custodia carcelaria.

Siete de los migrantes fallecidos no tenían antecedentes criminales.

El gobierno estadounidense califica estos casos como “extremadamente raros”.

Documentan muertes de migrantes detenidos por ICE

La agencia AP documentó los casos de al menos diez migrantes detenidos por ICE que se quitaron la vida entre 2025 y 2026. Todos ellos son hombres.

El reportaje de la agencia menciona, por ejemplo, el caso de Brayan Rayo Garzón. En el cuarto día de aislamiento en una cárcel de Misuri, el hombre lidiaba con síntomas de covid.

Había pedido ser atendido por un especialista en salud mental, pero su petición fue pospuesta, según muestran los registros del centro de detención. Además, el personal le impidió realizar una llamada nocturna a su madre, con el pretexto de no propagar la enfermedad entre los demás detenidos.

El detenido rogó en notas escritas a los carceleros que le permitieran llamar a su madre. "Siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí", se lee en una de las notas. Una hora más tarde fue encontrado sin vida en su celda.

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Expertos denuncian aumento alarmante de suicidios entre migrantes detenidos por ICE

Solamente desde octubre del 2025, se han registrado siete muertes catalogadas como suicidios, la cifra más alta en cualquier año fiscal reciente. Al respecto, Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y autor de un estudio sobre la mortalidad entre los detenidos por ICE, declaró a AP:

“Algo está saliendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o de salud mental. Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes”.

Según los datos recabados por la agencia AP, nueve de los diez hombres que se quitaron la vida bajo custodia de ICE a Estados Unidos eran de origen hispano. Uno más tenía ascendencia china.

Pese a que el gobierno de Donald Trump afirma que los migrantes suelen ser criminales, siete de los diez detenidos no contaban con antecedentes criminales.

Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes bajo custodia de ICE que se han registrado desde enero de 2025. Aunque muchas de estas muertes fueron por causas naturales, expertos afirman que en varios casos no hubo atención médica oportuna.

El gobierno de Donald Trump ha minimizado los suicidios entre migrantes detenidos por ICE. Lauren Bis, secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a AP que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo “extremadamente raras”.