Lionel Messi Encabeza la Lista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi encabeza la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026. Este jueves 28 de mayo se dio a conocer la lista de 26 futbolistas llamados por el seleccionador Lionel Scaloni.

Del mismo modo, sobresale la ausencia del jugador Franco Mastantuono, recientemente fichado por el Real Madrid.

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que fueron campeones en Qatar 2022. Además de algunos jóvenes que se han ganado un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nico Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

Por supuesto hay ausencias que no dejan de sorprender, como la de Marcos Acuña, bicampeón de la Copa América y campeón del mundo en Qatar 2022. Su lugar será ocupado por Facundo Medina, jugador del Olympique de Marsella.

De igual miedo sobresalen las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que no han logrado aún consolidarse con la Albiceleste.

Argentina irá en busca del bicampeonato con un equipo que destaca por la experiencia y que mantiene la misma base no solo del equipo campeón de la Copa América 2024 y del Mundial 2022 sino también del plantel que se consagró en la Copa América 2021.

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Lista de Convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026: Los 26 Jugadores Llamados por Scaloni

En la portería estará el “Dibu” Martínez como titular, mientras que Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas.

En defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico se perfilan como titulares, mientras que Scaloni se terminó inclinando por Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina como alternativas, además del experimentado Nicolás Otamendi.

Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se disputarán las habituales tres plazas del mediocampo, mientras que Exequiel Palacios, Lo Celso y Barco estarán a la espera de una oportunidad.

En ataque tiene como punta de lanza a Julián Alvarez, acompañado de Lionel Messi -figura y capitán- y de un tercer atacante que podría ser Thiago Almada, Nicolás González o Giuliano Simeone, según el rival de turno.

Entre las variantes en ese sector del campo destacan también Lautaro Martínez, que podría ser de la partida en algún encuentro, además de Nicolás Paz y José Manuel López.

Lista completa de convocados de la Selección de Argentina:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Estrasburgo), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid) y Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

La Albiceleste, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. Luego se enfrentará a Austria y Jordania, en la primera fase.

Con información de N+