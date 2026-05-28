Lionel Messi Encabeza la Lista de Argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria definitiva de Argentina para disputar el Mundial 2026. Estos son los detalles

Messi jugará su sexto mundial con la playera de Argentina. Foto: Getty ImagesMessi jugará su sexto mundial con la playera de Argentina. Foto: Getty Images

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Lionel Messi lidera la lista de Argentina para el Mundial 2026. Descubre quiénes son los 26 convocados por Scaloni y la sorprendente ausencia de Franco Mastantuono.

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