UFC en la Casa Blanca: ¿Cuándo Es la Función y Qué Peleadores se Subirán al Octágono?

Ya empezaron a montar el octágono para la función UFC Freedom 250 que festejará el cumpleaños de Trump en la Casa Blanca. Estos son los detalles

Donald Trump habló de la función UFC Freedom 250 desde el Despacho Oval hace unos días. Foto: Getty ImagesDonald Trump habló de la función UFC Freedom 250 desde el Despacho Oval hace unos días. Foto: Getty Images

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El octágono de la UFC se instala en la Casa Blanca para el evento Freedom 250. Conoce a los peleadores que harán historia el 14 de junio en este escenario icónico.

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