UFC en la Casa Blanca: ¿Cuándo Es la Función y Qué Peleadores se Subirán al Octágono?

Cuadrillas de trabajadores ya están armando el octágono para la función de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, que se llevará a cabo en los jardines de la Casa Blanca para celebrar el aniversario 250 de la nación y el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos mandó montar el ring y el graderío en el Prado Sur de la Casa Blanca, para celebrar su cumpleaños el próximo 14 de junio. Medios estadounidenses reportaron que con ayuda de varias grúas se levantaron enormes arcos metálicos para el evento de Ultimate Fighting Championship (UFC).

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"Tendremos una gran pelea. Nunca volverá a suceder, nunca había sucedido antes", dijo Trump desde el Despacho Oval hace unas semanas, rodeado por cuatro de los luchadores que participarán en la cartelera. Ahí mostró una imagen del llamado octágono, el ring de la UFC de ocho lados que tendrá a la Casa Blanca como telón de fondo.

La jaula estará rodeada por un escenario rojo, blanco y azul bajo un arco imponente con motivos de estrellas y franjas, así como dos pantallas grandes que transmitirán la acción en directo. El octágono y el escenario, a su vez, estarán rodeados por miles de asientos temporales.

Trump dijo que el proyecto final de UFC contará con "una arena de 5,000 asientos justo afuera de la puerta principal de la Casa Blanca". La función está prevista para el 14 de junio, que es el Día de la Bandera y coincide con el cumpleaños de Trump.

¿Cuándo Es la Pelea de la UFC en La Casa Blanca y Quiénes Son los Peleadores que se Subirán al Octágono?

La cartelera de la UFC Freedom 250 forma parte de una serie de actos que celebran el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Otras actividades previstas incluyen una carrera de IndyCar que pasará junto a la Casa Blanca y la Gran Feria Estatal Estadounidense, que se realizará en el National Mall.

“Estamos celebrando el 250 aniversario de Estados Unidos en el césped de la Casa Blanca. Y, saben, posiblemente no podría haber un honor mayor que ese, especialmente para mí como estadounidense", dijo Dana White, el magnate detrás de la UFC.

Sin embargo, los aficionados han criticado la cartelera por considerarla poco atractiva, ya que incluye sólo dos peleas de campeonato. El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá con el campeón interino Justin Gaethje.

Pero el evento ha generado sorpresa, tanto por su costo como por el hecho de celebrarse en el histórico jardín de la Casa Blanca, lugar que ha sido escenario de algunos de los momentos más notables de la historia presidencial estadounidense.

La UFC dijo en febrero que organizar la pelea costará al menos 60 millones de dólares, pero que esperaba recuperar alrededor de la mitad en patrocinios corporativos y otras fuentes. La Casa Blanca afirmó que la UFC está pagando la totalidad del costo.

A continuación la cartelera de la UFC Freedom 250:

El combate estelar será Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, para unificar el cinturón de peso ligero.

La pelea coestelar es Alex Pereira vs. Ciryl Gane, quienes disputarán el campeonato mundial interino de peso completo.

Además Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi sostendrán un combate en peso gallo.

Y en peso ligero se efectuará el duelo Maurício Ruffy vs. Michael Chandler.

Mientras que en peso medio se medirán Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García será un combate en peso pluma

Hay que recordar que Trump es un aficionado de la UFC y que ha asistido a una serie de peleas, ganándose la simpatía de su base de seguidores, compuesta en su mayoría por hombres jóvenes. De hecho, este grupo demográfico fue clave en las elecciones del 2024

Con información de N+