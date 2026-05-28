Amaury Vergara Quiere a Denzell García para Chivas: ¿Cuánto Cuesta el Jugador de FC Juárez?

El club Guadalajara quiere reforzarse bien para ir por el trofeo de campeón en el Apertura 2026 y está interesado en Denzell García. Esto es lo que sabemos

Amaury Vergara, dueño de Chivas, busca varios fichajes para el equipo. Foto: Getty ImagesAmaury Vergara, dueño de Chivas, busca varios fichajes para el equipo. Foto: Getty Images

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Chivas quiere a Denzell García para el Apertura 2026. El mediocampista de FC Juárez está en la mira de Amaury Vergara. ¿Será posible su llegada al Rebaño Sagrado?

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