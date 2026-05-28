Amaury Vergara Quiere a Denzell García para Chivas: ¿Cuánto Cuesta el Jugador de FC Juárez?

Motivado por el gran papel que las Chivas hicieron en el Torneo Clausura 2026, en el que llegaron a semifinales, Amaury Vegara está en la búsqueda de algunos fichajes que lo lleven al objetivo principal, que es levantar el trofeo de campeón del Apertura 2026. Y uno de los refuerzos que quiere es Denzell García.

El dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, y el entrenador Gabriel Milito están muy interesados en el mediocampista de FC Juárez. Y es que Denzell García ha logrado destacar tanto que hasta fue llamado a la Selección Mexicana para apoyar en los entrenamientos a los futbolistas que irán al Mundial 2026.

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Si bien Denzell no tiene posibilidades de ir a la justa mundialista, el entrenador Javier Aguirre y su auxiliar Rafa Márquez lo tienen en la mira para posteriores ciclos. Así que lo llamaron como “sparring”, pero también para observarlo de cerca.

Denzell García Marrufo, de 22 años de edad, pasó por las fuerzas básicas del Cruz Azul y llegó a los Bravos de Juárez en el 2019. Fue hasta el 2022 que debutó en el primer equipo y poco a poco se fue ganando un lugar en el once titular.

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¿Cuánto pretende FC Juárez por vender a su joya, Denzell García, a las Chivas?

Ahora que tiene los reflectores encima, el club FC Juárez ya ha dejado claro que no soltará tan fácil a su joya. Varios medios deportivos han señalado que el equipo fronterizo ha tasado a su canterano en 10 millones de dólares, una cifra que parece exagerada.

También ha trascendido que las Chivas aún no hacen una oferta formal por el futbolista nacido en Ahome, Sinaloa. Sin embargo, los analistas consideran que Amaury Vergara, dueño del equipo tapatío, no está dispuesto a pagar esa cantidad.

Además de Denzell García, el Rebaño Sagrado también tiene en la baraja los nombres de futbolistas como Marcelo Flores (Tigres) y César Montes (Lokomotiv de Moscú), entre varios más. Hay que recordar que el chiverío tiene por regla sólo contratar jugadores nacidos en México o con sangre mexicana.

Con información de N+

RGC