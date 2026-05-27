Rumbo al Mundial 2026: ¿Cuándo Se Suman Raúl Jiménez y César Huerta a Concentración de México?

La Selección Mexicana va tomando forma rumbo al Mundial 2026. El entrenador Javier Aguirre ya casi cuenta con todos los futbolistas que militan en el futbol europeo y ahora se sumarán a la concentración elementos como Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta. Estos son los detalles.

De acuerdo con los responsables del equipo tricolor, tanto Jiménez como Huerta se reportarán con el equipo tricolor en las próximas horas para estar disponibles durante los próximos duelos de preparación.

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“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California”, se detalló por medio de un comunicado.

Y se agregó que “ambos futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

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¿Cuándo son los próximos partidos de México y contra quién juega?

Como se sabe, México se enfrentará a su similar de Australia el próximo sábado 30 de mayo, en duelo amistoso. Posteriormente, el jueves 4 de junio, se medirá al equipo nacional de Serbia.

Llama la atención que se haya llamado a César Huerta, porque viene saliendo de una lesión que lo marginó de las canchas desde octubre del año pasado. De hecho ha tenido muy poca participación con el Anderlecht en los últimos 5 partidos de la temporada.

Con la Selección Mexicana, su último partido fue el 14 de octubre del 2025, durante el empate 1-1 ante Ecuador en partido amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Akron, casa del club Guadalajara.

Mientras que Raúl Jiménez vistió recientemente la casaca nacional, para enfrentar a Portugal y Bélgica. Y está claro que su lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026 está asegurado.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

Con información de N+

RGC