Rumbo al Mundial 2026: ¿Cuándo Se Suman Raúl Jiménez y César Huerta a Concentración de México?

Los futbolistas Raúl Jiménez y César Huerta deben reportarse con la Selección Mexicana. Estos son los detalles

Raúl Jiménez está listo para jugar con México ante Australia y Serbia.Raúl Jiménez está listo para jugar con México ante Australia y Serbia. Foto: Getty

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¡Atención! Raúl Jiménez y César Huerta llegan a la Selección Mexicana. Descubre los detalles de su participación en los amistosos previos al Mundial 2026.

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