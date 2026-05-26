¿Checo Pérez Se Va de Cadillac F1? Esto Es lo Que Sabemos sobre el Futuro del Piloto Mexicano

Aun cuando los resultados en la pista reflejan las dificultades de un equipo que empieza desde cero, el valor de Sergio Pérez en el mercado se mantiene al alza

El piloto mexicano Sergio Pérez. Foto: CuartoscuroEl piloto mexicano Sergio Pérez. Foto: Cuartoscuro
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