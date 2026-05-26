¿Checo Pérez Se Va de Cadillac F1? Esto Es lo Que Sabemos sobre el Futuro del Piloto Mexicano

En las últimas horas se ha especulado acerca del futuro del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1, circuito en el que corre para la escudería Cadillac de reciente creación.

Para "Checo", el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1 con la nueva escudería Cadillac —bajo la estructura de TWG Motorsports— ha sido un reto de pura resistencia y desarrollo técnico, marcando su regreso a la parrilla tras un 2025 de ausencia.

Como es de esperarse con un equipo que debuta completamente desde cero, el M26 del mexicano se encuentra actualmente en la parte baja de la parrilla peleando el midfield, por lo que aún no ha sumado puntos, pero ha dejado buenas sensaciones por su consistencia.

Consistencia y confiabilidad

Durante las primeras cuatro carreras del año —Australia, China, Miami y Japón—, el gran mérito de "Checo" fue terminar todas las competencias. En un auto completamente nuevo y en desarrollo, acumular kilómetros sin accidentes ni fallas mecánicas catastróficas fue catalogado por el propio equipo como su primer gran logro técnico.

El fin de semana más competitivo

El reciente Gran Premio de Canadá demostró el paso adelante más claro de Cadillac, aunque el resultado final no le hizo justicia al mexicano:

La sprint: El sábado, Checo firmó una espectacular remontada en la carrera sprint, cruzando la meta en la posición 11 tras largar 17º. Sin embargo, la FIA lo penalizó con 10 segundos por un incidente con Liam Lawson, relegándolo oficialmente al puesto 14. A pesar del castigo, el ritmo mostrado fue el mejor de Cadillac en todo el año.

La carrera: El domingo arrancó desde la posición 20 debido a una sesión de clasificación muy complicada. En carrera, tras una estrategia de neumáticos cruzada por la lluvia, Checo venía recuperando terreno con un ritmo sólido cuando la suspensión delantera derecha se rompió, obligándolo a registrar su primer abandono (DNF) de la temporada.

A pesar del retiro en Montreal, el piloto tapatío se mostró optimista ante los medios de comunicación tras las últimas actualizaciones del monoplaza:

"Estábamos de vuelta en la pelea, por delante del Haas y peleando con Esteban [Ocon]... Teníamos un buen ritmo, pero desafortunadamente tuvimos una falla en la suspensión. Ha sido el fin de semana más competitivo".

El mercado de fichajes y la cláusula Cadillac

Aun cuando los resultados en la pista reflejan las dificultades de un equipo que empieza desde cero —en un año sumamente complejo debido a la transición del nuevo reglamento técnico y las unidades de potencia híbridas 50-50—, el valor de Sergio Pérez en el mercado de la Fórmula 1 se mantiene cotizado al alza.

Los rumores sobre un posible movimiento futuro del mexicano han comenzado a tomar fuerza en el paddock, impulsados por analistas y voces autorizadas de la categoría:

El factor comercial y deportivo: El reconocido fotoperiodista de la F1, Kym Illman , reveló recientemente en el pódcast 'Paddock Access' que el tapatío ya ha despertado el interés de otras organizaciones: "Sé que hay interés de algunos equipos por Sergio Pérez, porque no solo tiene una gran habilidad al volante, sino que también aporta mucho dinero gracias a sus patrocinadores".

El reto de la retención: Por su parte, el periodista especializado Jacky Martens ha puesto sobre la mesa el dilema que enfrenta la estructura estadounidense, señalando que para Cadillac será una tarea sumamente difícil retener a Checo si llega a tocar a su puerta una oferta formal por parte de una escudería mejor consolidada y ubicada en la parte alta de la parrilla actual.

Contrato vigente

Ante esta ola de especulaciones, hay una realidad contractual que frena cualquier movimiento inmediato: Checo Pérez cuenta con un contrato vigente y firmado con Cadillac.

La escudería de TWG Motorsports aseguró al mexicano como la piedra angular de su proyecto a largo plazo para guiar al equipo en este cambio de era técnica. Si bien el rendimiento del auto M26 limita sus posibilidades de pelear por los puntos de forma constante, su impacto positivo en el desarrollo del monoplaza y la estabilidad financiera que otorga su pool de patrocinadores hacen que Cadillac no tenga intenciones de dejarlo ir fácilmente.

Cualquier intento de otra escudería por hacerse con los servicios de Pérez implicaría negociar costosas cláusulas de rescisión, lo que demuestra que, pese a no estar en los focos de los podios, "Checo" sigue siendo un valioso piloto en la parrilla de la Fórmula 1.

AMP