Leagues Cup Hace Oficial Participación del Atlante en Tornero 2026; Estos Son Sus Rivales

La Leagues Cup hizo oficial este martes 26 de mayo de 2026 la participación del Atlante en el torneo 2026, donde jugará tres partidos como parte de la fase de grupos.

El anuncio se da tras el regreso de los Potros de Hierro para el torneo Apertura de la Liga MX tras la compra del certificado de afiliación y la franquicia del Mazatlán FC.

"Estamos de vuelta y nuestro viaje no se detiene en casa. Es hora de llevar la pasión, goles y el orgullo azulgrana a la Leagues Cup", informó el equipo a través de su cuenta oficial de X.

La Leagues Cup es un torneo oficial de fútbol avalado por la Concacaf donde participan todos los clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá, y de la Liga MX de México.

Ambos campeonatos pausan sus ligas locales para disputar esta competencia durante el verano.

¡LOS POTROS DE HIERRO REGRESAN AL PLANO INTERNACIONAL! 🐎🇲🇽🇺🇸

Estamos de vuelta y nuestro viaje no se detiene en casa. Es hora de llevar la pasión, goles y el orgullo azulgrana a la Leagues Cup.

#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/0NdoFx6yNz — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 26, 2026

¿Contra quién jugará el Atlante en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026?

Como parte de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el Atlante tiene programados tres partidos en agosto:

Whitecaps vs Atlante: 4 de agosto en el Estadio BC Place de Vancouver

Real Salt Lake vs Atlante: 8 de agosto en el America First Field de Sandy

Minnesota vs Atlante: 11 de agosto en el Allianz Field de Saint Paul

¿Dónde y contra quién debuta el @Atlante en #LeaguesCup2026? ⚽️🏆



Everything you need to know about los Potros de Hierro and more, right here 🐎 pic.twitter.com/NtP3ka0Bby — Leagues Cup (@LeaguesCup) May 26, 2026

El regreso del Atlante a la primera división

El Atlante regresa de manera oficial a la Primera División del futbol mexicano para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro disputarán sus partidos de local en el remodelado Estadio Banorte y tendrán a Miguel "Piojo" Herrera como director técnico.

AMP