Crystal Palace vs Rayo Vallecano: ¿Quién Ganó y es Campeón de la Conference League 2026?

El equipo inglés Crystal Palace se enfrentó al español Rayo Vallecano por el título de la Conference League 2026

El Crystal Palace y el Rayo Vallecano disputaron el trofeo de la Conference League 2026. Foto: Getty ImagesEl Crystal Palace y el Rayo Vallecano disputaron el trofeo de la Conference League 2026. Foto: Getty Images

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Crystal Palace celebra su primer trofeo europeo tras vencer al Rayo Vallecano 1-0 en la final de la Conference League 2026. Conoce los detalles de este histórico triunfo.

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