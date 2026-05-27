Crystal Palace vs Rayo Vallecano: ¿Quién Ganó y es Campeón de la Conference League 2026?

Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo la final de la Conferencia League 2026 entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, para definir al campeón del tercer torneo más importante de la UEFA, luego de la Champions y la Europa League.

Fue el Crystal Palace el equipo que levantó el trofeo de campeón de la Conference League 2026, al vencer 1-0 al Rayo Vallecano español en el partido decisivo, que se disputó en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

La primera parte del encuentro fue de puro nervio, se percibía la tensión en cada metro de la cancha. Fueron 45 minutos ríspidos, con pocas emociones en las áreas, así que ambas escuadras se fueron a las regaderas sin goles.

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Resultado Crystal Palace vs Rayo Vallecano Hoy: Resumen, Goles y Quién Ganó la Final Conference League 2026

Fue hasta la segunda mitad, en el minuto 50, que el delantero Jean-Philippe Mateta mandó a las redes el 1-0: aprovechó un rechace en el área para contrarrematar, luego de un zurdazo previo de su compañero Adam Wharton.

Luego Yeremy Pino estuvo a punto de marcar el 2-0, minutos después, cuando cobró un tiro libre que rebotó en un poste, recorrió la línea de gol y se fue a estrellar en el segundo poste para luego ser despejado por la zaga del equipo español.

Aunque se fue con todo al ataque, en busca de la igualada, el Rayo Vallecano careció de ideas y de suerte, así que no pudo superar el orden defensivo del Crystal Palace. Luego de 90 minutos, el silbante decretó el final y el equipo inglés festejó con todo el título.

Mateta, el autor del gol del campeonato, expresó al final que "es estupendo vivir esto con nuestros hinchas. El primer título europeo de la historia del club, ¡va a ser una gran fiesta!”.

Con el título del Crystal Palace, el futbol inglés suma su segundo trofeo continental de la temporada: la semana pasada el Aston Villa se coronó en la Europa League 2026. Y el próximo sábado el Arsenal buscará ganar la Champions League ante el París Saint-Germain.

Además, es la tercera vez en la historia de cinco temporadas de la Conference League que un equipo inglés se corona campeón: primero fue el West Ham (2023) y luego el Chelsea (2025).