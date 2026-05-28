México vs Australia: ¿Dónde Puedes Ver Gratis el Partido Amistoso de la Selección Mexicana?

A dos semanas de que arranque el Mundial 2026, la Selección Mexicana continúa con su plan de preparación. Por ello es que este sábado 30 de mayo se enfrentará al combinado de Australia, en partido amistoso.

El partido México vs Australia se llevará a cabo en California, Estados Unidos, y servirá al entrenador Javier Aguirre para ir perfilando su lista definitiva para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

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México y Australia se han enfrentado en 6 ocasiones a lo largo de la historia, tanto en duelos amistosos como oficiales: El equipo Tricolor suma 1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas ante los australianos.

El último antecedente entre ambas escuadras se registró en septiembre de 2023, terminando con un empate 2-2 en la pizarra.

Así que, según las estadísticas, Australia no es un rival cómodo para el equipo nacional de México. Y se espera que el fin de semana se comporte como un duro sinodal, en la penúltima prueba de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026.

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¿Dónde Ver México Vs Australia Gratis? Así Puedes Observar el Partido Amistoso de la Selección Mexicana

Es importante destacar que la Federación Mexicana de Futbol confirmó recientemente un ajuste de última hora en cuanto al horario. El partido, programado originalmente para las 18:00 horas locales, recorrerá su inicio una hora.

El partido México vs Australia será el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver gratis el partido México vs Australia, puedes seguirlo a través de la señal de Canal 5. Si lo prefieres, TUDN es la opción de televisión por cable. Otra alternativa es ViX, la plataforma de streaming que transmite los partidos de nuestra Selección.

Con la lista mundialista prácticamente definida, Javier Aguirre buscará pulir el funcionamiento colectivo ante unos Socceroos que se caracterizan por su orden defensivo y su peligroso juego aéreo.

Con información de N+

RGC