México vs Australia: ¿Dónde Puedes Ver Gratis el Partido Amistoso de la Selección Mexicana?

El equipo Tricolor se enfrentará a su similar de Australia en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. Estos son los detalles

Javier Aguirre afina los últimos detalles de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026. Foto: ReutersJavier Aguirre afina los últimos detalles de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026. Foto: Reuters

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¡Prepárate para el México vs Australia! Este 30 de mayo, el Tricolor enfrenta a un rival complicado en Pasadena. Descubre cómo ver el partido gratis y sigue la preparación rumbo al Mundial 2026.

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