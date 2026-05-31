¿A Qué Hora Anuncian el Calendario de Pagos Beca Bienestar Junio 2026? Posibles Días de Depósito

Mantente atento a los anuncios de las autoridades porque está por caer el último pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez para este ciclo escolar, 2025-2026. Aquí te adelantamos el horario

Niñas con folleto Beca Rita Cetina. Anuncio de Calendario de Beca Bienestar Junio 2026¿Tu hijo es beneficiario de la Beca Bienestar? Conoce cuándo y a qué hora darán a conocer el último pago de este ciclo escolar 2025-2026. Foto: X Julio León.

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