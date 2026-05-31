¿A Qué Hora Anuncian el Calendario de Pagos Beca Bienestar Junio 2026? Posibles Días de Depósito

Si tu hijo es beneficiario de la Beca Rita Cetina o Benito Juárez, este mes hay buenas noticias. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) está por anunciar el Calendario de Pagos de la Beca Bienestar para mayo-junio 2026, y en N+ te adelantamos el horario en el que el Gobierno de México podría dar el anuncio.

Dado el interés que genera el pago de 1,900 pesos para estudiantes de Secundaria y Media Superior, en una nota previa ya te explicamos quiénes cobran primero el apoyo en junio 2026. Además de adelantarte quiénes serán dados de baja este mes.

Si en casa también hay alumnos de primaria, y recién los inscribiste a la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos, aquí te explicamos qué sigue tras haber recibido la Tarjeta del Bienestar.

Es de vital importancia que recuerdes que éste será el último pago de este ciclo escolar 2025-2026, toda vez que durante las vacaciones no cae depósito.

Entonces, ¿a qué hora anuncian el Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Vale la pena recordar que los anuncios de pagos del Bienestar generalmente se hacen desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo que se prevé que el calendario oficial de pagos sea dado a conocer por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, en este espacio.

Dado que el anuncio llega los primeros días del mes, se espera que sea durante la conferencia matutina de este 1 de junio de 2026 cuando den a conocer el Calendario de Pagos de las Becas Bienestar para junio de 2026.

Es decir entre las 08:00 y 10:00 horas de este lunes 1 de junio de 2026. Además, el anuncio también se difunde a través de las redes sociales de Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, así como las cuentas de Becas Bienestar en X, Facebook y WhatsApp.

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¿Cuándo cae el próximo pago de la Beca Bienestar 2026?

Tal como te adelantamos, el depósito de mayo-junio 2026 será el último que se haga correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, posteriormente vendrá un periodo de vacaciones y se suspenderán las distribuciones del apoyo.

De modo que el siguiente depósito del apoyo bienestar para estudiantes de Secundaria y Educación Media Superior llegará una vez iniciado el siguiente ciclo escolar. Es decir, durante los primeros días de septiembre de 2026.

¿Cuáles son las posibles fechas de depósito de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez de junio 2026?

Tomando en cuenta las fechas de depósitos anteriores del apoyo del Bienestar, se prevé que los días de pago queden de la siguiente manera: