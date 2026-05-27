Próxima Pensión Bienestar 2026: ¿Habrá Pago Doble y Cuándo Cae Depósito?

Si eres beneficiario, consulta cuándo depositan el próximo pago del Bienestar 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras

Conoce cuándo cae el próximo pago de la Pensión Bienestar en 2026 y si el depósito será dobleEl tercer pago de la Pensión Bienestar 2026 llegó a su fin. Foto: Secretaría de Bienestar

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