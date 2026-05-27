Próxima Pensión Bienestar 2026: ¿Habrá Pago Doble y Cuándo Cae Depósito?

La tercera dispersión del año llegó a su fin y para que los beneficiarios no tengan dudas sobre cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar 2026, acá les explicamos en qué fechas caerá el cuarto depósito y si habrá pago doble para los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Después de 18 días de pago, este miércoles se realizaron los últimos depósitos a los beneficiarios con apellidos con las últimas letras del abecedario correspondiente a la tercera dispersión de 2026, y en una nota previa te contamos cuántos depósitos faltan por realizarse este año.

Por otra parte, hay buenas noticias para los beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad, ya que recién inició el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud y se abrió un nuevo registro para hombres y mujeres de 30 a 64 años.

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¿Cuándo cae próximo pago del Bienestar en 2026?

El cuarto depósito del año de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras se hará en el mes de julio de 2026, ya que estos apoyos se depositan de forma bimestral.

Pese a que aún no se han revelado las fechas oficiales en las que podría iniciar la cuarta dispersión del año, se espera que los pagos del Bienestar en julio 2026 comiencen los primeros días del mes. Estos días son los más probables para que empiecen los depósitos:

Miércoles 1 de julio.

Jueves 2 de julio.

Viernes 3 de julio.

En este contexto, se espera que durante estos días, la nueva secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, dé a conocer el calendario de pagos de julio 2026, con el cual se especifican las fechas en las que se depositará a los beneficiarios en orden alfabético a lo largo del mes, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

¿Habrá pago doble de la Pensión Bienestar en julio 2026?

El próximo pago del Bienestar corresponderá al bimestre de julio y agosto 2026, por lo que no habrá depósito doble para ninguno de los beneficiarios de los programas sociales. Estos son los montos que cobrarán en julio 2026 dependiendo del apoyo que reciben:

Pensión Adultos Mayores 65 años : 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años : 3,100 pesos.

Pensión Bienestar de Discapacidad : 3,300 pesos.

Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Estos montos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar con la que cuentan los beneficiarios, en los días que lo indica el calendario de pagos del bimestre correspondiente de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

PPP