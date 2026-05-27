Inicia Primera Ronda de Negociaciones con EUA ante Revisión del T-MEC

Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron hoy, 27 de mayo de 2026, la primera ronda de negociaciones bilaterales ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las conversaciones se realizarán del 27 al 29 de mayo de 2026 y estarán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien confirmó la llegada de la delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Negociaciones del T-MEC buscan acuerdos concretos

De acuerdo con autoridades mexicanas, ambos países acordaron iniciar conversaciones formales para preparar la revisión del tratado comercial y definir una ruta de trabajo enfocada en obtener resultados concretos que beneficien a la región.

Las reuniones se llevan a cabo en la sede de la Secretaría de Economía (SE) a partir de las 9:00 horas y forman parte del proceso de revisión contemplado dentro del propio acuerdo comercial.

México y Estados Unidos reiteraron además su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral y consolidar una región norteamericana más integrada y competitiva.

FBPT