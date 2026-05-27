Inicia Primera Ronda de Negociaciones con EUA ante Revisión del T-MEC

México y EUA inician la primera ronda de negociaciones del T-MEC; esto buscan con las conversaciones

Marcelo Ebrard asistió al foro “Construyendo oportunidades… Crecimiento económico con equidad”.Foto: Cuartoscuro

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