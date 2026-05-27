Encuentran Restos Humanos en Carretera Matehuala-Saltillo en Doctor Arroyo, Nuevo León

La mañana del miércoles 27 de mayo, habitantes del sur del estado de Nuevo León encontraron los cuerpos de dos personas asesinadas en la Carretera 57, en el municipio de Doctor Arroyo, tramo de Matehuala a San Roberto, perteneciente a Galeana, cerca del ejido Santa Ana.

Fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades de seguridad sobre el presunto hallazgo de restos humanos abandonados a mitad de dicha vía de comunicación. Elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil se movilizaron hasta el sitio donde confirmaron el hecho de inseguridad.

Los restos humanos fueron localizados entre matorrales a la altura del kilómetro 50 de la carretera Matehuala-Saltillo, en el municipio de Doctor Arroyo, de acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad, quienes dieron aviso al personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las investigaciones correspondientes.

Confirman hallazgo de restos humanos e inician investigación en Doctor Arroyo

Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también arribaron al lugar donde informaron que se trataba de al menos dos torsos humanos y dos piernas, sin especificar el sexo, pues hasta el momento, los restos no han sido identificados de manera oficial.

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron el levantamiento de evidencias para comenzar las indagatorias del caso. Según la línea de investigación, las personas fueron privadas de la libertad, asesinadas y posteriormente, habrían abandonado sus restos en la zona despoblada durante la noche.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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