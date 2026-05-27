Encuentran Restos Humanos en Carretera Matehuala-Saltillo en Doctor Arroyo, Nuevo León

Los restos humanos de al menos dos personas fueron localizados en el kilómetro 50 de la carretera Matehuala-Saltillo, en el municipio de Doctor Arroyo

Restos humanos en carretera Matehuala-SaltilloFoto: Al Día NL

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Hallazgo en Doctor Arroyo: restos humanos de al menos dos personas fueron encontrados en la carretera Matehuala-Saltillo. Las autoridades ya investigan este caso de inseguridad.

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