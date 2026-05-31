Abren Registro Apoyos Bienestar en Junio 2026: Lista de Programas con Pago de Hasta $114 Mil

A pesar de que se acerca un periodo vacacional en el que varios de los programas federales descansan, antes inician semanas en las que se espera la adhesión de miles de personas a estos mismos. Conoce qué Apoyos Bienestar abren registro en junio 2026, así como quiénes pueden inscribirse para recibir pago de hasta 114 mil pesos.

Previamente, te dimos a conocer que en junio se darán a conocer las fechas de depósito de las becas Benito Juárez, mientras que abrieron las solicitudes para hombres y mujeres de 30 a 64 años.

¿Qué Apoyos Bienestar abren registro en junio 2026?

Durante el sexto mes del año, ya son varios los programas del Bienestar que han confirmado la apertura del registro y, aunque no son apoyos que se entregan a la población en general, sí hay varios grupos sociales que se verán beneficiados con estas inscripciones.

Por ello, aquí te damos a conocer cuáles son los Apoyos Bienestar que tienen registro este mes:

Credencialización al Servicio Universal de Salud

Durante todo el mes de junio va a estar abierto el registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud. Con esta ayuda, las personas van a tener garantizado su acceso a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México: IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc. Todos los beneficios que implica contar con dicha Tarjeta Bienestar son los siguientes:

Ayudar a identificarte y garantizar el acceso a la atención médica en las instituciones públicas de salud.

Identificar tu derechohabiencia y tu unidad más cercana, y así saber a dónde acudir cuando se requiera atención.

Vincularte a un expediente médico electrónico con toda tu información, incluso al cambiar de derechohabiencia y domicilio: historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas de medicamentos.

Más adelante permitirá agendar citas y saber a dónde acudir para consultas y estudios (incluso podrán ser en clínicas donde la persona se encuentre más cerca, por ejemplo, su lugar de trabajo.

Facilitará el intercambio de información y el intercambio de servicios, para garantizar la atención como un servicio de salud universal.

El registro está abierto solamente para las personas que ya son beneficiarias de la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Como cada bimestre, a partir de este 1 de junio 2026 se abren las nuevas opciones de vinculación al Centro de Trabajo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga un pago total de hasta $114 mil 989.64 por 12 meses de capacitación (pago mensual de $9,582.47 pesos).

Además del pago mensual, también abarca beneficios para los aprendices como:

Experiencia laboral en la capacitación.

Seguro médico.

Los requisitos para el registro son:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a un Espacio para Capacitación en un Centro de Trabajo.

Bajo protesta de decir verdad, declarar que no estudian y no trabajan.

Registrarse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la STPS, debidamente identificado, proporcionando la información y documentación requerida en el formulario de registro.

Fotografía del joven registrado(a) con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo su identificación oficial vigente.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia regular en el país, expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Tarjeta INAPAM

Como cada mes, se encuentra abierta la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga acceso, a las personas de 60 y más, a descuentos en salud, transporte público, alimentación, agua y predial. Además, también puedes unirte al programa de Vinculación Laboral, con el que puedes conseguir empleo.

El trámite de la Tarjeta Inapam es presencial, se realiza en los Módulos de Bienestar y se entrega el mismo día. Los requisitos para son:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 6 meses).

Una fotografía tamaño infantil: Reciente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Teléfono de contacto: Nombre y número de un familiar o persona de confianza para casos de emergencia.

¿Quiénes reciben pagos de Bienestar en junio 2026?

Pero además, durante el sexto mes del año no todo son registros, ya que también se llevará a cabo la dispersión de distintos apoyos, como son:

Beca Rita Cetina (Secundaria).

Beca Benito Juárez.

Beca Gertrudis Bocanegra.

Pensión IMSS e ISSSTE.

Asimismo, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ha dado a conocer que se realizará un pago doble a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar, correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio de 2026. Sin embargo, no se han dado a conocer las fechas de los depósitos, pero se espera que sea en las próximas semanas cuando se confirmen.

DMZ