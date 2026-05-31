Abren Registro Apoyos Bienestar en Junio 2026: Lista de Programas con Pago de Hasta $114 Mil

Te contamos cuáles son los Apoyos Bienestar que abren registro en junio 2026, así como quiénes pueden solicitarlos y los requisitos. Y como no todo es inscripción, también los depósitos que se esperan

Entrega de Tarjetas del Bienestar tras el registro a los apoyos bienestar.Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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