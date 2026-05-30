Onda Tropical 3 Se Extenderá por 28 Estados Con Lluvias Fuertes y Caída de Granizo | Lista
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo
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Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo
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La onda tropical número 3 se extenderá al sur de Guerrero e interactuará con canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en estados del sur y sureste mexicano.
Las autoridades también informaron que, a partir del lunes, la onda tropical número 4 se aproximará y recorrerá el sureste del país, reforzando las condiciones para un temporal de lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte de la República Mexicana.
Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones por fuertes vientos y tormentas eléctricas.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tlaxcala (centro y este), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León (centro), Zacatecas (sureste y sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Jalisco (centro, sur y sureste), Colima (este), Michoacán (noroeste y centro), Guerrero (norte y noroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).
Intervalos de chubascos: Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.
Lluvias aisladas: Sinaloa.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, noreste y este) y Chiapas (oeste, centro y sur),
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nuevo León (norte y centro), Jalisco (norte, centro y sur) y Michoacán (norte).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero (este), Morelos (este), Tabasco (sur y este), Campeche (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos: Durango, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.