Onda Tropical 3 Se Extenderá por 28 Estados Con Lluvias Fuertes y Caída de Granizo | Lista

La onda tropical número 3 se extenderá al sur de Guerrero e interactuará con canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en estados del sur y sureste mexicano.

Las autoridades también informaron que, a partir del lunes, la onda tropical número 4 se aproximará y recorrerá el sureste del país, reforzando las condiciones para un temporal de lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte de la República Mexicana.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones por fuertes vientos y tormentas eléctricas.

Clima para el 1 de junio 2026: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tlaxcala (centro y este), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León (centro), Zacatecas (sureste y sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Jalisco (centro, sur y sureste), Colima (este), Michoacán (noroeste y centro), Guerrero (norte y noroeste), Morelos, Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos: Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas: Sinaloa.

Clima para el 2 de junio: ¿Dónde lloverá?