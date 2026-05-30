Onda Tropical 3 Se Extenderá por 28 Estados Con Lluvias Fuertes y Caída de Granizo | Lista

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo

Clima en México. Foto: ConaguaClima en México. Foto: Conagua

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