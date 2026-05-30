Posible Ciclón Amanda Amenaza con Formarse Frente a Playas de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada al suroeste de las costas de Baja California Sur, la cual presenta potencial para evolucionar a ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el reporte emitido hoy sábado 30 de mayo, el fenómeno registra 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días en el océano Pacífico.

En caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical, el sistema recibiría el nombre de Amanda, convirtiéndose en la primera tormenta tropical de la temporada 2026 en el Pacífico mexicano.

Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de #BajaCalifornia. Presenta 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/gqwhZeiLcd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

¿Cuántos huracanes se pronostican cerca de México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó el pronóstico oficial para la temporada de ciclones tropicales 2026, donde prevé una temporada activa tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Para este año, autoridades estiman la formación de entre 4 y 5 huracanes intensos de categoría 3, 4 y 5 en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se esperan entre 1 y 2 sistemas de gran intensidad.

En total, podrían desarrollarse hasta siete huracanes considerados de las categorías más peligrosas durante la temporada 2026.

Además, el pronóstico contempla entre 9 y 10 tormentas tropicales en el Pacífico y entre 7 y 8 en el Atlántico.

¿Cómo se llaman los huracanes en el Pacífico?

Los nombres de los ciclones tropicales en el océano Pacífico se asignan conforme los sistemas alcanzan la fuerza de tormenta tropical y siguen una lista rotativa establecida internacionalmente.

La lista oficial para 2026 inicia con:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.