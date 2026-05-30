Posible Ciclón Amanda Amenaza con Formarse Frente a Playas de México

El fenómeno registra 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días

Posible Ciclón Amanda Amenaza a México. Foto: ConaguaPosible Ciclón Amanda Amenaza a México. Foto: Conagua

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El SMN vigila una baja presión que podría convertirse en ciclón Amanda. Conagua prevé hasta 7 huracanes intensos este año. ¿Estamos preparados?

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