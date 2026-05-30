Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 30 de Mayo 2026

Automovilistas que planean viajar hoy sábado 30 de mayo deberán tomar precauciones debido a bloqueos, cierres parciales y congestionamientos registrados en distintas carreteras del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), algunas autopistas presentan afectaciones derivadas de accidentes, manifestaciones y carga vehicular, principalmente en accesos a ciudades y vías de alta circulación.

Además, autoridades alertaron sobre marchas y movilizaciones previstas en distintos puntos de México, lo que podría generar tránsito lento y complicaciones viales durante el día.

Por ello, se recomendó a los conductores consultar el estado actualizado de las carreteras antes de salir, así como mantenerse atentos a los reportes oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

14:40 horas. Bloqueos y Quema de Vehículos Provocaron Alerta en Zitácuaro, Michoacán

14:02 horas. En Hidalgo se registra cierre total de circulación por accidente cerca del km 093+000, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección a Querétaro. Atienda indicación vial.

14:03 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 104, dirección Isla. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación.

13:55 horas. En Jalisco reportan un fuerte incendio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara sobre Periférico Nuevo, casi al llegar a la Carretera a Chapala.

13:50 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 99. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

13:55 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 358, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.

13:51 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Martín. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

13:19 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, del km 266 al 268, dirección Córdoba. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

13:16 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 288, dirección Cd. Mendoza. Registra reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

12:54 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. El accidente ha sido atendido. Continúa circulación en contraflujo por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

12:40 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 25, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

10:23 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Se restablece la circulación en contraflujo por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

10:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 81, dirección Isla. El accidente ha sido atendido.

09:37 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 64, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido.

09:37 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

09:23 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Cierre a la circulación en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

09:20 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 172. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

08:30 horas. Reportan un choque múltiple en la autopista México-Pachuca a la altura de las bodegas en Ecatepec, dirección CDMX.

08:21 horas. CARGA VEHICULAR. Autpista México-Querétaro, km 64, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular intensa. Maneja con precaución.

08:16 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Durango - Mazatlán, km 124. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y trasvase de carga).

07:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 52, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

07:39 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 284. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidente.

06:51 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 163, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido.

06:36 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 23, dirección Cuernavaca. Concluyen labores de mantenimiento. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 163, dirección Acayucan. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

06:16 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 332, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.

04:08 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 18, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

03:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓ. Autopista Durango - Mazatlán, km 124. Continúa circulación de manera intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y trasvase de carga). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.