Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 30 de Mayo 2026

Autoridades advirtieron que marchas y movilizaciones podrían provocar tránsito lento y afectaciones viales este sábado.

Al retirarse del bloqueo que mantenían sobre la carretera 190 en inmediaciones de la Villa de Mitla, profesores de la CNTE apedrearon e incendiaron un vehículo que presuntamente habría participado en el desalojo que sufrieron horas antes. (27 de mayo 2026. Foto: CuartoscuroAl retirarse del bloqueo que mantenían sobre la carretera 190 en inmediaciones de la Villa de Mitla, profesores de la CNTE apedrearon e incendiaron un vehículo que presuntamente habría participado en el desalojo que sufrieron horas antes. (27 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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