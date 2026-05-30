¿Cómo Está el Servicio en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Hay Estaciones Cerradas

¿Cómo está el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Luego de que las autoridades anunciaron el cierre de varias estaciones, la modificación de la ruta ha causado que los usuarios tomen sus precauciones; estos son los detalles.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este ajuste en la operación de la Línea Azul, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, corresponde a las obras para dar transformación integral a la calzada de Tlalpan.

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Lo anterior, porque la inauguración del Mundial 2026 está muy cerca, y dicha vialidad, es esencial para llegar hasta el Estadio Ciudad de México.

Por está razón, el cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, será hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio. Pero, ¿cómo está el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX hoy?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Línea 2 del Metro: Cierre de Estaciones Provoca Caos y Afecta a Cientos de Usuarios

¿Cómo va la Línea 2 por cierre de estaciones hoy?

Para brindar apoyo a los usuarios en el tramo afectado, las autoridades implementaron servicio emergente con unidades de RTP. Estos camiones no tienen costo y salen desde las estaciones Pino Suárez y Xola.

Este viernes en punto de las 20:00 horas se cerraron las tres estaciones que serán intervenidas. Sin embargo, debido a que muchas personas no sabían de la modificación del servicio, se presentó caos.

Las filas para abordar una unidad eran largas y el tiempo de espera fue de hasta una hora.

“Ya nos habían avisado (del cierre), pero no que sería un caos. Es un caos”, dijo un usuario afectado.

Luego de varios reclamos y espera, el servicio de la Línea 2 se fue normalizando. Pero ojo, porque aún así el tiempo en la fila para subir a los camiones es bastante bajo comparado con el servicio habitual de trenes.

EPP