¿Cómo Está el Servicio en la Línea 2 del Metro CDMX Hoy? Hay Estaciones Cerradas

La Línea 2 del Metro CDMX tiene varias estaciones cerradas. ¿Cómo está el servicio hoy? Estos son los detalles para conocer si es buena idea usarla

Línea 2 Cierre Estaciones HoyFoto: N+

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¿Sabías que la Línea 2 del Metro CDMX tiene estaciones cerradas? Descubre cómo está el servicio hoy y si es buena idea usarla. Detalles aquí.

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