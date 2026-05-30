Cierre Línea 2 del Metro Provoca Grandes Filas y Molestia: ¿Cuáles Son las Estaciones Afectadas?

La Línea 2 del Metro CDMX tendrá cierre de estaciones por obras rumbo al Mundial 2026; así se modificará el servicio durante casi una semana

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¡Atención usuarios del Metro CDMX! Cierre de estaciones en Línea 2 por obras rumbo al Mundial 2026. Prepárate para filas y molestias. Conoce las estaciones afectadas y planifica tu traslado.

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