Cierre Línea 2 del Metro Provoca Grandes Filas y Molestia: ¿Cuáles Son las Estaciones Afectadas?

La Línea 2 del Metro CDMX tendrá diversos cierres de estaciones por obras rumbo al Mundial 2026, por ello, debes anticipar tus traslados en caso de que uses esta ruta para desplazarte del sur al centro de la Ciudad de México.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), informaron que estas obras están relacionadas con la transformación integral de la Calzada de Tlalpan, la cual está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE).

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“Toma previsiones y planifica tu traslado”, alertaron a los usuarios de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Grandes filas y molestia entre usuarios

Esta noche se registran grandes filas de usuarios que intentan llegar a sus destinos. Mientras las estaciones estén cerradas, se brindará apoyo a las personas usuarias a través de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), servicio que es gratuito.

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Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Avanzan Obras en Línea 2 del Metro; Usuarios Dudan Que Terminen antes del Mundial 2026

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX estarán cerradas?

La Línea 2 es una de las más usadas, debido a que tiene conexiones clave con otras rutas. Además, la línea azul es la que lleva de manera directa a los usuarios hasta el Centro Histórico de la CDMX, por lo que es muy práctica para aquellos que buscan realizar compras o visitar museos.

Sin embargo, con los cierres de tres estaciones el viaje podría complicarse un poco, principalmente por el tiempo de espera para abordar unidades o por el tránsito en la zona. Toma nota, porque el Metro informó que las afectaciones se llevarán a cabo de esta manera.

Estaciones de Línea 2 que Cierran:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

No ofrecerán servicio a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio. Durante el cierre habrá apoyo de RTP.

Por lo tanto, la Línea 2 operará en dos circuitos de manera normal: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. ¡Toma precauciones!

EPP