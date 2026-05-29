A Semanas de la Copa del Mundo, Hoteles y Hospedajes por Aplicación Siguen Vacíos

De los hospedajes monitoreados en las ciudades sede, más del 40% tienen menos de una reservación para la temporada del mundial, según revela un análisis del equipo de Datos de N+

Iraquíes en el monumento al trabajo en la Macroplaza, MonterreyCuartoscuro

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A semanas del Mundial 2026, más del 40% de hospedajes en ciudades sede siguen vacíos. ¿La especulación de precios fue un error? Descubre por qué la demanda no llegó.

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