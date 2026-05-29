¿Qué Partidos de Futbol Hay Hoy Sábado? Horarios y Dónde Ver Finales y Juegos Internacionales

Pese a que ya concluyeron todas las ligas, hay varios partidos de futbol para hoy sábado 30 de mayo 2026 y en N+ te diremos quién juega, el horario de cada uno y dónde ver las finales y juegos amistosos internacionales que habrá previo al Mundial de la FIFA.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y aunque la gran mayoría de equipos ya anunciaron sus convocatorias para el torneo, aún faltan varios, por eso en una nota ya te dijimos qué selecciones faltan de dar su lista de convocados y quiénes podrían estar en la de Javier Aguirre con México para la justa.

¿Qué partidos de futbol hay para hoy sábado?

La gran mayoría de aficionados ya sabe quién juega este sábado 30 de mayo y los que no, este fin de semana se disputan dos finales a nivel confederaciones, mientras que también hay partidos amistosos internacionales que le sirven a las selecciones para alistarse de cara a la Copa del Mundo que se juega en México, Estados Unidos y Canadá en conjunto:

Final de la Champions League 2026: PSG vs Arsenal. Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026: Toluca vs Tigres. Partido amistoso México vs Australia. Partido amistoso Corea del Sur vs Trinidad y Tobago.

Horarios de las finales y partidos amistosos internacionales

Desde las primeras horas de la mañana de este 30 de mayo se va a disputar el primero de los cuatro juegos programados. Los horarios de cada partido de futbol son los siguientes:

PSG vs Arsenal : La final se juega a las 10:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México).

Toluca vs Tigres : Se juega a las 18:00 horas de la tarde (tiempo del centro de México).

Corea del Sur vs Trinidad y Tobago : Se juega a las 19:00 horas de la tarde (tiempo del centro de México).

México vs Australia: Se juega a las 20:00 horas de la tarde (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver las finales y juegos amistosos internacionales este 30 de mayo 2026?

Sí aún no sabes el canal en el que pasan los partidos de este sábado 30 de mayo 2026, a continuación te dejamos las opciones disponibles para verlos y los links para seguir el minuto a minuto en vivo online gratis:

PSG vs Arsenal: LiveBlog con el minuto a minuto, el resumen y goles de la final de la Champions.

Toluca vs Tigres: LiveBlog del minuto a minuto, resumen y goles de la final de la Concachampions 2026.

Corea del Sur vs Trinidad y Tobago:

México vs Australia: LiveBlog del minuto a minuto, resumen y goles del partido amistoso internacional.

Recuerda que tres de los cuatro partidos de futbol que hay este sábado 30 de mayo 2026 los traeremos en N+, con el minuto a minuto en vivo online, para que disfrutes de las mejores acciones de cada juego oficial y de carácter amistoso internacional.

AOL