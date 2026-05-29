Julián Álvarez al Barcelona: ¿Cuánto Pide el Atlético de Madrid por el Delantero Argentino?
El Barcelona pretende fichar a Julián Álvarez, goleador del Atlético de Madrid. Esto es lo que sabemos sobre el traspaso
Julián Álvarez juega en el Atlético de Madrid y en la Selección de Argentina. Foto: Reuters
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Barcelona busca fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, pero el club colchonero no lo pondrá fácil. ¿Podrá el deseo del jugador desbloquear el traspaso?
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PorRedacción N+
El club Barcelona ya concretó el fichaje del futbolista inglés Anthony Gordon y ahora quiere acelerar la contratación del argentino Julián Alvarez, que pertenece al Atlético de Madrid. Aunque ya hay conversaciones con el agente del delantero sudamericano, se prevé que no será sencilla la llegada de “La Araña” al club blaugrana.
Anthony Gordon, del Newcastle, ya se sometió a exámenes médicos en Barcelona. El extremo inglés de 25 años, firmará por las próximas cinco temporadas y reforzará el ataque azulgrana luego de la salida del goleador polaco Robert Lewandowski.
El traspaso de Gordon ascenderá a unos 80 millones de dólares, más otros 11 millones en variables, según medios españoles que aseguran que el anuncio oficial se hará en las próximas horas.
¿Cuál Es la Oferta del Barcelona por Julián Álvarez? Esto Pide el Atlético de Madrid por el Delantero Argentino
Por lo que respecta a Julián Álvarez, los diarios deportivos señalan que el director deportivo Anderson da Souza, mejor conocido como 'Deco', ya se reunió con el entorno del jugador. Y que el agente del futbolista aseguró que su representado quiere jugar en el equipo blaugrana.
Sin embargo, desde el Atlético de Madrid aseguran que Álvarez “no está en venta” y que no han “recibido ninguna oferta por parte del Barcelona”, ni tampoco ha habido “ninguna reunión o negociación”.
"La Araña" Álvarez llegó hace dos años al conjunto colchonero y tiene contrato hasta el 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Algo impagable, por lo que el Barcelona apelará a que el futbolista pida su salida.
Según analistas deportivos, el Barcelona prepara una oferta de 100 millones de dólares, aunque el Atlético de Madrid quiere 150 millones. Se prevé que las negociaciones serán tensas, como hace unos años lo fueron por el traspaso de Antoine Griezmann al equipo catalán.
Lo que puede ayudar a que se destraben las negociaciones es la voluntad del futbolista, porque el Atleti no querrá tener en sus filas a un jugador descontento porque no lo dejaron marcharse a un equipo que tiene más posibilidades de ganar títulos.
Con el Atlético de Madrid, Julián “La Araña” Álvarez ha disputado 106 partidos y ha marcado 49 goles, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo en las dos recientes temporadas.