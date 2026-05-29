Julián Álvarez al Barcelona: ¿Cuánto Pide el Atlético de Madrid por el Delantero Argentino?

El Barcelona pretende fichar a Julián Álvarez, goleador del Atlético de Madrid. Esto es lo que sabemos sobre el traspaso

Julián Álvarez juega en el Atlético de Madrid y en la Selección de Argentina. Foto: ReutersJulián Álvarez juega en el Atlético de Madrid y en la Selección de Argentina. Foto: Reuters

Destacado

Barcelona busca fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, pero el club colchonero no lo pondrá fácil. ¿Podrá el deseo del jugador desbloquear el traspaso?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+